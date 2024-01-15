В Пермском крае приставы арестовали бар, дом и каток

16 января 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

В 2023 году пермские приставы наложили арест на активы на общую сумму в 1,4 млрд рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Главное управление ФССП по Пермскому краю поделилось данными об арестованном в регионе в 2023 году имуществе. Речь идет об активах на общую сумму в 1,4 млрд рублей. В список имущества должников, в том числе, вошли здание кафе-бара, дом с земельным участком и строительный каток. «Самым дорогим имуществом, подвергшимся аресту, стало здание кафе-бара „Парнас“ площадью почти 430 квадратных метров. Недвижимость арестовали в рамках исполнительного производства об обращении взыскания на предмет залога с начальной продажной стоимостью 28 млн рублей. Второе место в списке занимает земля и находящийся на ней жилой дом в Орджоникидзевском районе Перми, оцененные почти в 25 млн рублей. В рейтинге самого необычного арестованного имущества также фигурирует строительный каток», — сообщает сайт УФССП по Пермскому краю. В ведомстве уточнили, что самая крупная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляет 18 млн рублей. За такую цену реализовали на торгах два залоговых нежилых помещения в Перми на улице Клименко.

Главное управление ФССП по Пермскому краю поделилось данными об арестованном в регионе в 2023 году имуществе. Речь идет об активах на общую сумму в 1,4 млрд рублей. В список имущества должников, в том числе, вошли здание кафе-бара, дом с земельным участком и строительный каток. «Самым дорогим имуществом, подвергшимся аресту, стало здание кафе-бара „Парнас“ площадью почти 430 квадратных метров. Недвижимость арестовали в рамках исполнительного производства об обращении взыскания на предмет залога с начальной продажной стоимостью 28 млн рублей. Второе место в списке занимает земля и находящийся на ней жилой дом в Орджоникидзевском районе Перми, оцененные почти в 25 млн рублей. В рейтинге самого необычного арестованного имущества также фигурирует строительный каток», — сообщает сайт УФССП по Пермскому краю. В ведомстве уточнили, что самая крупная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляет 18 млн рублей. За такую цену реализовали на торгах два залоговых нежилых помещения в Перми на улице Клименко.