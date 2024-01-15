15 января 2024

В Пермском крае приставы арестовали бар, дом и каток

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание по профилактике правонарушений в области. Курган, шеврон, федеральная служба судебных приставов
В 2023 году пермские приставы наложили арест на активы на общую сумму в 1,4 млрд рублей Фото:

Главное управление ФССП по Пермскому краю поделилось данными об арестованном в регионе в 2023 году имуществе. Речь идет об активах на общую сумму в 1,4 млрд рублей. В список имущества должников, в том числе, вошли здание кафе-бара, дом с земельным участком и строительный каток.

«Самым дорогим имуществом, подвергшимся аресту, стало здание кафе-бара „Парнас“ площадью почти 430 квадратных метров. Недвижимость арестовали в рамках исполнительного производства об обращении взыскания на предмет залога с начальной продажной стоимостью 28 млн рублей. Второе место в списке занимает земля и находящийся на ней жилой дом в Орджоникидзевском районе Перми, оцененные почти в 25 млн рублей. В рейтинге самого необычного арестованного имущества также фигурирует строительный каток», — сообщает сайт УФССП по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что самая крупная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляет 18 млн рублей. За такую цену реализовали на торгах два залоговых нежилых помещения в Перми на улице Клименко.

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Главное управление ФССП по Пермскому краю поделилось данными об арестованном в регионе в 2023 году имуществе. Речь идет об активах на общую сумму в 1,4 млрд рублей. В список имущества должников, в том числе, вошли здание кафе-бара, дом с земельным участком и строительный каток. «Самым дорогим имуществом, подвергшимся аресту, стало здание кафе-бара „Парнас“ площадью почти 430 квадратных метров. Недвижимость арестовали в рамках исполнительного производства об обращении взыскания на предмет залога с начальной продажной стоимостью 28 млн рублей. Второе место в списке занимает земля и находящийся на ней жилой дом в Орджоникидзевском районе Перми, оцененные почти в 25 млн рублей. В рейтинге самого необычного арестованного имущества также фигурирует строительный каток», — сообщает сайт УФССП по Пермскому краю. В ведомстве уточнили, что самая крупная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляет 18 млн рублей. За такую цену реализовали на торгах два залоговых нежилых помещения в Перми на улице Клименко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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