Жители ХМАО подняли панику из-за вооруженных силовиков рядом со школой

Жители Сургута обеспокоены работой вооруженных силовиков рядом с одной из школ города. Видеозапись с кадрами, на которых люди в форме дежурят у ворот учебного учреждения, опубликовали в группе «ВКонтакте» «Местоположение ДПС Сургут».
«На 32 школе кипишь какой-то, Росгвардия вход оцепила с автоматами», — подписали в соцсети публикацию с видеозаписью. В пресс-службе Росгвардии ХМАО сообщили URA.RU, что проводятся учения. Такие мероприятия проходят рядом с охраняемыми объектами для тренировки и отработки действий силовиков.
Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе начинаются проверки после стрельбы в брянской школе, которую устроила ученица восьмого класса. В югорских образовательных учреждениях оценят соблюдение безопасности.
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