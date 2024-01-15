15 января 2024

Жители ХМАО подняли панику из-за вооруженных силовиков рядом со школой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в городе. Пермь, мигалки, происшествие, полиция, росгвардия
Жители ХМАО подняли панику из-за вооруженных силовиков рядом со школой Фото:

Жители Сургута обеспокоены работой вооруженных силовиков рядом с одной из школ города. Видеозапись с кадрами, на которых люди в форме дежурят у ворот учебного учреждения, опубликовали в группе «ВКонтакте» «Местоположение ДПС Сургут».

«На 32 школе кипишь какой-то, Росгвардия вход оцепила с автоматами», — подписали в соцсети публикацию с видеозаписью. В пресс-службе Росгвардии ХМАО сообщили URA.RU, что проводятся учения. Такие мероприятия проходят рядом с охраняемыми объектами для тренировки и отработки действий силовиков.

Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе начинаются проверки после стрельбы в брянской школе, которую устроила ученица восьмого класса. В югорских образовательных учреждениях оценят соблюдение безопасности.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Сургута обеспокоены работой вооруженных силовиков рядом с одной из школ города. Видеозапись с кадрами, на которых люди в форме дежурят у ворот учебного учреждения, опубликовали в группе «ВКонтакте» «Местоположение ДПС Сургут». «На 32 школе кипишь какой-то, Росгвардия вход оцепила с автоматами», — подписали в соцсети публикацию с видеозаписью. В пресс-службе Росгвардии ХМАО сообщили URA.RU, что проводятся учения. Такие мероприятия проходят рядом с охраняемыми объектами для тренировки и отработки действий силовиков. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе начинаются проверки после стрельбы в брянской школе, которую устроила ученица восьмого класса. В югорских образовательных учреждениях оценят соблюдение безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...