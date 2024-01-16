Эстонский депутат ЕП призвал выдать Киеву бежавших от мобилизации украинцев

16 января 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

По словам Мадисона, Европе нужно поставить Киеву оружие Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европе нужно помочь Украине с выдачей украинцев, которые сбежали от мобилизации. Кроме того, Украине нужно поставить оружие. Об этом сообщил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон. «В Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы. И мы должны помочь Украине с этими мужчинами», — передает «Страна.ua» слова Мадисона. Также он просит помочь Киеву с оружием. Депутат ЕП добавил, что президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять о необходимости в пополнении армии людьми. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признался о нехватке людей в рядах ВСУ. Позже в стране приняли закон о мобилизации. Согласно ему, все военнообязанные должны прийти самостоятельно в военкоматы. В случае уклонения, на них будут наложены многочисленные санкции. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что новый закон поможет мобилизовать 10 млн мужчин и женщин. Также, по его словам, Украина создает систему тотальной мобилизации, она является «колоссальным преступлением против украинского народа».

Европе нужно помочь Украине с выдачей украинцев, которые сбежали от мобилизации. Кроме того, Украине нужно поставить оружие. Об этом сообщил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон. «В Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы. И мы должны помочь Украине с этими мужчинами», — передает «Страна.ua» слова Мадисона. Также он просит помочь Киеву с оружием. Депутат ЕП добавил, что президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять о необходимости в пополнении армии людьми. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признался о нехватке людей в рядах ВСУ. Позже в стране приняли закон о мобилизации. Согласно ему, все военнообязанные должны прийти самостоятельно в военкоматы. В случае уклонения, на них будут наложены многочисленные санкции. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что новый закон поможет мобилизовать 10 млн мужчин и женщин. Также, по его словам, Украина создает систему тотальной мобилизации, она является «колоссальным преступлением против украинского народа».