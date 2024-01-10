Мотивированного мобилизованного резерва на Украине не осталось, считает Мирошник Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Новый закон Киева о мобилизации позволит призвать к воинской службе до десяти миллионов немотивированных мужчин и женщин. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родин Мирошник.

«Сейчас совершенно не ясна рамка этого мобилизационного потенциала. Кого киевский режим втиснет в это понятие новым законом. Если брать относительно здоровых мужчин в возрасте 18-60 лет и женщин военных специальностей, то эта цифра может составить 2,5-3 миллиона человек. Если туда добавлять всех женщин этого же возраста, то цифра может достигать и десяти миллионов. Но если речь о мотивированном и готовом мобилизационном резерве, то это практически ноль», — сказал Мирошник изданию «Известия».

По его словам, Киев создает систему тотальной мобилизации, которая является «колоссальным преступлением против украинского народа». Дипломат считает, что если на Украине введут подобный закон, то власти столкнутся с проблемой его реализации.

Согласно новому закону о мобилизации, который правительство Киева внесло в Раду, все военнообязанные должны будут прийти в военкоматы самостоятельно. Если требование не будут исполнены, то в отношении уклонистов наложат многочисленные санкции. Также следуя закону, призывной возраст снизится с 27 до 25 лет. Для студентов, которые получают второе высшее образование, будет отменена отсрочка. Инвалиды третьей группы попадут под мобилизацию.

Данный законопроект в Верховной Раде единогласно не поддержали, сославшись на то, что документ нужно доработать и разработать отдельный закон для увольнения срочников. В Киеве и области сотрудникам военкоматов разрешили заходить в дома и на рабочие места с целью мобилизации. За день до этого главком ВСУ Валерий Залужный признался, что ему не хватает людей для армии.