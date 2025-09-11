Минусовая температура придет в Свердловскую область

Первые серьезные похолодания будут ночью 12-13 сентября
В Свердловскую область уже в эти выходные придет похолодание до -4 градусов. Минусовая температура ожидается ночью и утром, рассказали синоптики Уралгидрометцентра.

«Ночью и утром 12–13 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -4 градусов», — пояснили они. При этом дневная температура будет держаться на уровне 12-17 градусов.

До Екатеринбурга такие заморозки еще не дошли. Ночью в выходные будет 4-5 градусов, а днем в районе 13-17.

