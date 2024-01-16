16 января 2024

Житель ХМАО растратил деньги, которые чиновники ему передали на открытие пиццерии

В ХМАО мужчина присвоил субсидию от окружных властей на открытие бизнеса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Мужчине грозит срок за присвоение более 300 тысяч бюджетных денег Фото:

В Белоярском мужчина получил субсидию от окружных властей на открытие заведения по приготовлению пиццы и роллов. Но югорчанин не стал запускать бизнес и потратил бюджетные деньги на собственные нужды. За это ему грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Через Управление социальной защиты населения он оформил государственную социальную помощь на открытие бизнеса по приготовлению пиццы и роллов в размере 350 тысяч рублей. Деньги ему были предоставлены в рамках реализации программы социальной адаптации и преодолению трудной жизненной ситуации», — сообщает пресс-служба.

Мужчина снял деньги через банкомат и потратил, а в Депсоцразвития предоставил поддельные чеки и накладные. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «присвоение или растрата» и «использование подложного документа». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белоярском мужчина получил субсидию от окружных властей на открытие заведения по приготовлению пиццы и роллов. Но югорчанин не стал запускать бизнес и потратил бюджетные деньги на собственные нужды. За это ему грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Через Управление социальной защиты населения он оформил государственную социальную помощь на открытие бизнеса по приготовлению пиццы и роллов в размере 350 тысяч рублей. Деньги ему были предоставлены в рамках реализации программы социальной адаптации и преодолению трудной жизненной ситуации», — сообщает пресс-служба. Мужчина снял деньги через банкомат и потратил, а в Депсоцразвития предоставил поддельные чеки и накладные. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «присвоение или растрата» и «использование подложного документа». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...