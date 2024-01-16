Житель ХМАО растратил деньги, которые чиновники ему передали на открытие пиццерии

В ХМАО мужчина присвоил субсидию от окружных властей на открытие бизнеса

17 января 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит срок за присвоение более 300 тысяч бюджетных денег Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Белоярском мужчина получил субсидию от окружных властей на открытие заведения по приготовлению пиццы и роллов. Но югорчанин не стал запускать бизнес и потратил бюджетные деньги на собственные нужды. За это ему грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Через Управление социальной защиты населения он оформил государственную социальную помощь на открытие бизнеса по приготовлению пиццы и роллов в размере 350 тысяч рублей. Деньги ему были предоставлены в рамках реализации программы социальной адаптации и преодолению трудной жизненной ситуации», — сообщает пресс-служба. Мужчина снял деньги через банкомат и потратил, а в Депсоцразвития предоставил поддельные чеки и накладные. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «присвоение или растрата» и «использование подложного документа». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Белоярском мужчина получил субсидию от окружных властей на открытие заведения по приготовлению пиццы и роллов. Но югорчанин не стал запускать бизнес и потратил бюджетные деньги на собственные нужды. За это ему грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Через Управление социальной защиты населения он оформил государственную социальную помощь на открытие бизнеса по приготовлению пиццы и роллов в размере 350 тысяч рублей. Деньги ему были предоставлены в рамках реализации программы социальной адаптации и преодолению трудной жизненной ситуации», — сообщает пресс-служба. Мужчина снял деньги через банкомат и потратил, а в Депсоцразвития предоставил поддельные чеки и накладные. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «присвоение или растрата» и «использование подложного документа». Ему грозит до шести лет лишения свободы.