В Пермском крае увеличены выплаты для молодых семей

По данным минсоцразвития, в Пермском крае проживает более 350 тысяч семей с детьми Фото: Илья Московец © URA.RU

Размер выплаты по региональной программе «Молодая семья» в Пермском крае увеличится в 2024 году с 10% до 15%. Меры поддержки молодых семей обсуждались на заседании краевого правительства 17 января, говорится на сайте губернатора и правительства региона.

«В связи с ростом стоимости жилья министерством прорабатывался вопрос по увеличению стоимости свидетельства по региональной программе „Молодая семья“. В результате принято решение с 2024 года увеличить ее до 15% от расчетной стоимости жилья», — сообщил на заседании министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

По словам чиновника, в регионе проживает более 350 тысяч семей с детьми, из них 140 тысяч получают поддержку государства: единовременное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, выплата на рождение близнецов и другие. Материальную помощь от властей получили в 2023 году и семьи участников СВО.

Еще одно направление поддержки молодых прикамцев — повышение доходов семей. В регионе действует социальный контракт. Им могут воспользоваться жители, которые не имеют доходов и оказались в трудной жизненной ситуации. В 2023 году социальный контракт заключили тысячи жителей Пермского края. Это помогло им найти новую работу, открыть собственное дело или справиться с трудной жизненной ситуаций.

Фокин отметил, что благодаря мерам господдержки «число малоимущих семей в Прикамье за год снизилось на 63%». По итогам заседания правительства губернатор Дмитрий Махонин поручил держать на постоянном контроле вопросы соцвыплат и своевременно информировать семьи с детьми о мерах господдержки.