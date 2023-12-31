На какие льготы и выплаты могут претендовать пермяки в 2024 году

В 2024 году у жителей Пермского края есть возможность компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и получить единое пособие на беременных и детей по новых условиях. О том, какие еще меры поддержки положены жителям региона в наступившем году, узнало URA.RU.
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
В новом году пермяки могут получить компенсацию за оплату услуг ЖКХ. В пресс-службе министерства социального развития Прикамья агентству рассказали, что деньги на эти цели региону выделил федеральный центр.
«Речь идет о мерах соцподдержки федеральных льготников: инвалидов, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, а также жителей, которые имеют статус ветерана боевых действий», — пояснили в минсоцразвития Пермского края. Таким гражданам компенсируют до 50% от стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Если фактический размер платы за коммунальные услуги превысил расчетные, граждане имеют право на получение компенсации. Претендовать на выплаты могут следующие категории жителей (постановление правительства Пермского края вступает в силу с 1 января 2024 года):
- члены жилищного кооператива;
- собственники жилых помещений;
- наниматели жилых помещений,
- арендаторы жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Пермского края.
Жилищные сертификаты для детей-сирот
С 2024 года дети-сироты начнут получать жилищные сертификаты по новым правилам. Их установил федеральный центр.
Так, заявитель должен быть не младше 23 лет, не иметь психических заболеваний, алкогольной и наркотической зависимости и судимости. Среди других требований значатся:
- наличие у заявителя документально подтвержденного (не менее чем за 12 месяцев) дохода не ниже МРОТ, предпринимательской и (или) иной деятельности, не запрещенной законом РФ;
- отсутствие задолженности по налогам;
- отсутствие обстоятельств, которые говорят о том, что заявителю необходимо оказать содействие в преодолении трудной жизненной ситуации.
Сертификат можно использовать не только на приобретение жилья, но и на погашение ипотеки. Размер выплаты с 2024 года будет единым по всему Пермскому краю и составит порядка 3 млн рублей. Прием заявлений начнется с 10 января.
Единое пособие на детей и беременных женщин
В 2024 году изменяются правила назначения единого пособия. Оно назначается беременным женщинам и семьям, которые имеют среднедушевой доход ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.
Теперь при назначения пособия не будут учитываться:
- проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей;
- доход от подработки подростков;
- выплаты для родителей, награжденных медалью или орденом «Родительская слава», а также удостоенным звания «Мать-героиня».
О том, какие условия учитываются при назначение единого пособия, URA.RU рассказывало ранее. Помимо указанных льгот и выплат, в регионе начнут действовать и федеральные меры поддержки. К примеру, с 1 января 2024 года жители Прикамья, имеющие ребенка в возрасте до 1,5 лет, смогут получать пособие по уходу за ребенком даже при условии выхода на работу. Также во время отпуска по уходу за ребенком можно будет работать у другого работодателя.
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