31 декабря 2023

На какие льготы и выплаты могут претендовать пермяки в 2024 году

Компенсация на оплату ЖКУ, единое пособие на беременных и сертификаты на жилье для сирот

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Прикамья компенсируют расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг Фото:

В 2024 году у жителей Пермского края есть возможность компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и получить единое пособие на беременных и детей по новых условиях. О том, какие еще меры поддержки положены жителям региона в наступившем году, узнало URA.RU.

Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг

Клипарт по теме ЖКХ. Москва
Меры соцподдержки предусмотрены для федеральных льготников
Фото:

В новом году пермяки могут получить компенсацию за оплату услуг ЖКХ. В пресс-службе министерства социального развития Прикамья агентству рассказали, что деньги на эти цели региону выделил федеральный центр.

«Речь идет о мерах соцподдержки федеральных льготников: инвалидов, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, а также жителей, которые имеют статус ветерана боевых действий», — пояснили в минсоцразвития Пермского края. Таким гражданам компенсируют до 50% от стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Если фактический размер платы за коммунальные услуги превысил расчетные, граждане имеют право на получение компенсации. Претендовать на выплаты могут следующие категории жителей (постановление правительства Пермского края вступает в силу с 1 января 2024 года):

  • члены жилищного кооператива;
  • собственники жилых помещений;
  • наниматели жилых помещений,
  • арендаторы жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Пермского края.

Жилищные сертификаты для детей-сирот

С 2024 года дети-сироты начнут получать жилищные сертификаты по новым правилам. Их установил федеральный центр.

Виды Новоуральска, Свердловская область
Размер выплаты на приобретение жилья составит около 3 млн рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Так, заявитель должен быть не младше 23 лет, не иметь психических заболеваний, алкогольной и наркотической зависимости и судимости. Среди других требований значатся:

  • наличие у заявителя документально подтвержденного (не менее чем за 12 месяцев) дохода не ниже МРОТ, предпринимательской и (или) иной деятельности, не запрещенной законом РФ;
  • отсутствие задолженности по налогам;
  • отсутствие обстоятельств, которые говорят о том, что заявителю необходимо оказать содействие в преодолении трудной жизненной ситуации.

Сертификат можно использовать не только на приобретение жилья, но и на погашение ипотеки. Размер выплаты с 2024 года будет единым по всему Пермскому краю и составит порядка 3 млн рублей. Прием заявлений начнется с 10 января.

Единое пособие на детей и беременных женщин

В 2024 году изменяются правила назначения единого пособия. Оно назначается беременным женщинам и семьям, которые имеют среднедушевой доход ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

Беременность, клипарт. Екатеринбург
Получателями единого пособия являются беременные пермячки
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Теперь при назначения пособия не будут учитываться:

  • проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей;
  • доход от подработки подростков;
  • выплаты для родителей, награжденных медалью или орденом «Родительская слава», а также удостоенным звания «Мать-героиня».

О том, какие условия учитываются при назначение единого пособия, URA.RU рассказывало ранее. Помимо указанных льгот и выплат, в регионе начнут действовать и федеральные меры поддержки. К примеру, с 1 января 2024 года жители Прикамья, имеющие ребенка в возрасте до 1,5 лет, смогут получать пособие по уходу за ребенком даже при условии выхода на работу. Также во время отпуска по уходу за ребенком можно будет работать у другого работодателя.

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В 2024 году у жителей Пермского края есть возможность компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и получить единое пособие на беременных и детей по новых условиях. О том, какие еще меры поддержки положены жителям региона в наступившем году, узнало URA.RU. Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг В новом году пермяки могут получить компенсацию за оплату услуг ЖКХ. В пресс-службе министерства социального развития Прикамья агентству рассказали, что деньги на эти цели региону выделил федеральный центр. «Речь идет о мерах соцподдержки федеральных льготников: инвалидов, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, а также жителей, которые имеют статус ветерана боевых действий», — пояснили в минсоцразвития Пермского края. Таким гражданам компенсируют до 50% от стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг. Если фактический размер платы за коммунальные услуги превысил расчетные, граждане имеют право на получение компенсации. Претендовать на выплаты могут следующие категории жителей (постановление правительства Пермского края вступает в силу с 1 января 2024 года): Жилищные сертификаты для детей-сирот С 2024 года дети-сироты начнут получать жилищные сертификаты по новым правилам. Их установил федеральный центр. Так, заявитель должен быть не младше 23 лет, не иметь психических заболеваний, алкогольной и наркотической зависимости и судимости. Среди других требований значатся: Сертификат можно использовать не только на приобретение жилья, но и на погашение ипотеки. Размер выплаты с 2024 года будет единым по всему Пермскому краю и составит порядка 3 млн рублей. Прием заявлений начнется с 10 января. Единое пособие на детей и беременных женщин В 2024 году изменяются правила назначения единого пособия. Оно назначается беременным женщинам и семьям, которые имеют среднедушевой доход ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Теперь при назначения пособия не будут учитываться: О том, какие условия учитываются при назначение единого пособия, URA.RU рассказывало ранее. Помимо указанных льгот и выплат, в регионе начнут действовать и федеральные меры поддержки. К примеру, с 1 января 2024 года жители Прикамья, имеющие ребенка в возрасте до 1,5 лет, смогут получать пособие по уходу за ребенком даже при условии выхода на работу. Также во время отпуска по уходу за ребенком можно будет работать у другого работодателя.
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