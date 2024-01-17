Стала известна причина, по которой самолет в Перми не смог приземлиться вовремя

Сильный ветер помешал самолету в Перми вовремя приземлиться
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиалайнер сделал несколько кругов в небе над городом (архивное фото) Фото:

Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Пермь, не мог приземлиться вовремя в аэропорту назначения из-за сильного попутного ветра. Экипаж принял решение дождаться улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба пермского аэропорта в Telegramю

«17 января, самолет рейса СУ 1200, следовавший из аэропорта Шереметьево, должен был приземлиться в Перми в 12:40 местного времени. Однако из-за попутного ветра экипаж не смог посадить воздушное судно с первого раза, принял решение уйти в зону ожидания и сделать повторный заход на посадку после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

В 13:45 самолет благополучно приземлился в аэропорту Перми. URA.RU писало, что из-за того, что самолет долго кружил в воздухе, у некоторых пассажиров началась паника. По данному факту Пермской транспортной прокуратурой начата проверка. Надзорное ведомство даст оценку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

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Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Пермь, не мог приземлиться вовремя в аэропорту назначения из-за сильного попутного ветра. Экипаж принял решение дождаться улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба пермского аэропорта в Telegramю «17 января, самолет рейса СУ 1200, следовавший из аэропорта Шереметьево, должен был приземлиться в Перми в 12:40 местного времени. Однако из-за попутного ветра экипаж не смог посадить воздушное судно с первого раза, принял решение уйти в зону ожидания и сделать повторный заход на посадку после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани. В 13:45 самолет благополучно приземлился в аэропорту Перми. URA.RU писало, что из-за того, что самолет долго кружил в воздухе, у некоторых пассажиров началась паника. По данному факту Пермской транспортной прокуратурой начата проверка. Надзорное ведомство даст оценку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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