Стала известна причина, по которой самолет в Перми не смог приземлиться вовремя

Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Пермь, не мог приземлиться вовремя в аэропорту назначения из-за сильного попутного ветра. Экипаж принял решение дождаться улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба пермского аэропорта в Telegramю
«17 января, самолет рейса СУ 1200, следовавший из аэропорта Шереметьево, должен был приземлиться в Перми в 12:40 местного времени. Однако из-за попутного ветра экипаж не смог посадить воздушное судно с первого раза, принял решение уйти в зону ожидания и сделать повторный заход на посадку после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
В 13:45 самолет благополучно приземлился в аэропорту Перми. URA.RU писало, что из-за того, что самолет долго кружил в воздухе, у некоторых пассажиров началась паника. По данному факту Пермской транспортной прокуратурой начата проверка. Надзорное ведомство даст оценку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.
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