Стала известна причина, по которой самолет в Перми не смог приземлиться вовремя

Сильный ветер помешал самолету в Перми вовремя приземлиться

17 января 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Авиалайнер сделал несколько кругов в небе над городом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Пермь, не мог приземлиться вовремя в аэропорту назначения из-за сильного попутного ветра. Экипаж принял решение дождаться улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба пермского аэропорта в Telegramю «17 января, самолет рейса СУ 1200, следовавший из аэропорта Шереметьево, должен был приземлиться в Перми в 12:40 местного времени. Однако из-за попутного ветра экипаж не смог посадить воздушное судно с первого раза, принял решение уйти в зону ожидания и сделать повторный заход на посадку после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани. В 13:45 самолет благополучно приземлился в аэропорту Перми. URA.RU писало, что из-за того, что самолет долго кружил в воздухе, у некоторых пассажиров началась паника. По данному факту Пермской транспортной прокуратурой начата проверка. Надзорное ведомство даст оценку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Пермь, не мог приземлиться вовремя в аэропорту назначения из-за сильного попутного ветра. Экипаж принял решение дождаться улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба пермского аэропорта в Telegramю «17 января, самолет рейса СУ 1200, следовавший из аэропорта Шереметьево, должен был приземлиться в Перми в 12:40 местного времени. Однако из-за попутного ветра экипаж не смог посадить воздушное судно с первого раза, принял решение уйти в зону ожидания и сделать повторный заход на посадку после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани. В 13:45 самолет благополучно приземлился в аэропорту Перми. URA.RU писало, что из-за того, что самолет долго кружил в воздухе, у некоторых пассажиров началась паника. По данному факту Пермской транспортной прокуратурой начата проверка. Надзорное ведомство даст оценку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.