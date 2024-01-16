16 января 2024

В самолете, час кружившем над Пермью, началась паника

Борт из Москвы дважды заходил на посадку в пермском аэропорту
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., большое савино, парковка в аэропорту
В Большом Савино самолет не мог приземлиться в течении часа Фото:

Борт, следовавший из Москвы, около часа не мог приземлиться в аэропорту Большое Савино. Об этом сообщает «АиФ Пермь».

«После очередной попытки приземлиться в салоне началась мелкая паника. Мы два раза уходили на новый круг», — приводит издание слова пассажира.

Самолет все-таки удалось посадить. Пассажиры благополучно добрались до Перми.

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Борт, следовавший из Москвы, около часа не мог приземлиться в аэропорту Большое Савино. Об этом сообщает «АиФ Пермь». «После очередной попытки приземлиться в салоне началась мелкая паника. Мы два раза уходили на новый круг», — приводит издание слова пассажира. Самолет все-таки удалось посадить. Пассажиры благополучно добрались до Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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