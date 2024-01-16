В самолете, час кружившем над Пермью, началась паника

В Большом Савино самолет не мог приземлиться в течении часа
Борт, следовавший из Москвы, около часа не мог приземлиться в аэропорту Большое Савино. Об этом сообщает «АиФ Пермь».
«После очередной попытки приземлиться в салоне началась мелкая паника. Мы два раза уходили на новый круг», — приводит издание слова пассажира.
Самолет все-таки удалось посадить. Пассажиры благополучно добрались до Перми.
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