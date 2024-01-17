В Челябинске водитель «Фольксвагена» въехал в остановочный комплекс с людьми

Водитель вылетел из дорожной колеи в остановочный комплекс
В Советском районе Челябинска вечером 17 января водитель «Фольксвагена» вылетел из колеи в остановку «Мебельная фабрика», где находились ожидавшие автобуса люди. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску.
«В Челябинске по адресу улица Блюхера, 61/1 около 19:50 часов произошло ДТП. 43-летний водитель „Фольксваген Гольф“ не справился с управлением и совершил наезд на остановочный комплекс», — сообщили в пресс-службе.
В результате пострадала женщина 45 лет. Водитель «Фольксвагена» будет направлен на прохождение медосвидетельствования на состояние опьянения.
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