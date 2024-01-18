С челябинского завода грейдеров налоговики взыскали активы на 31 млн рублей

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Завод грейдеров не дождется выплаты дебиторской задолженности из-за проигранного ИФНС иска Фото:

С Челябинского завода дорожной техники (ЧЗДТ) налоговая инспекция взыскала активы на 31 млн рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд обратил взыскание на дебиторскую задолженность.

«Исковые требования удовлетворить. Обратить взыскание в пользу Межрайонной инспекции ФНС № 31 по Челябинской области в счет погашения задолженности по решению о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения на следующее принадлежащее ЧЗДТ имущество — дебиторская задолженность», — отмечено в решении суда.

Дебитором выступила компания «Недра Урала». В октябре 2022 года завод предоставил фирме два займа на сумму 28,7 и 2,3 млн рублей. Совокупно размер займов составил 31 млн рублей. Теперь долги будут выплачены в пользу истца в судебном процессе.

В отношении ЧЗДТ налоговики выносили два решения. По одному из них, датированному январем 2023 года, требовалось уплатить 2,7 млн рублей. По другому, вынесенному в мае того же года, необходимо перечислить в бюджет 36,8 млн рублей. Задолженность перед налоговой инспекцией у завода не единственная. В интересах третьих лиц возбуждено два исполнительных производства на сумму 27,6 млн рублей. В отношении предприятия рассматривается иск о признании должника банкротом.

В октябре имущество ЧЗДТ было арестовано судом. На имущество предприятия наложено обеспечение. При подготовке материала URA.RU обратилось с запросом информации к самому заводу. Однако к моменту публикации ответ не получен.

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С Челябинского завода дорожной техники (ЧЗДТ) налоговая инспекция взыскала активы на 31 млн рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд обратил взыскание на дебиторскую задолженность. «Исковые требования удовлетворить. Обратить взыскание в пользу Межрайонной инспекции ФНС № 31 по Челябинской области в счет погашения задолженности по решению о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения на следующее принадлежащее ЧЗДТ имущество — дебиторская задолженность», — отмечено в решении суда. Дебитором выступила компания «Недра Урала». В октябре 2022 года завод предоставил фирме два займа на сумму 28,7 и 2,3 млн рублей. Совокупно размер займов составил 31 млн рублей. Теперь долги будут выплачены в пользу истца в судебном процессе. В отношении ЧЗДТ налоговики выносили два решения. По одному из них, датированному январем 2023 года, требовалось уплатить 2,7 млн рублей. По другому, вынесенному в мае того же года, необходимо перечислить в бюджет 36,8 млн рублей. Задолженность перед налоговой инспекцией у завода не единственная. В интересах третьих лиц возбуждено два исполнительных производства на сумму 27,6 млн рублей. В отношении предприятия рассматривается иск о признании должника банкротом. В октябре имущество ЧЗДТ было арестовано судом. На имущество предприятия наложено обеспечение. При подготовке материала URA.RU обратилось с запросом информации к самому заводу. Однако к моменту публикации ответ не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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