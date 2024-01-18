Какие нарушения нашли в доставке суши, где массового отравились челябинцы

У 16 работников доставки суши, где отравились челябинцы, не нашли санкнижек

Санкнижки предоставили только 15 сотрудников кухни, хотя в штате находится 31 работник Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В филиале доставки «СушиПицца 74» в микрорайоне Чурилово Челябинска зафиксировали порядка семи нарушений пищевой безопасности. У половины работников отсутствовали санкнижки, сообщили URA.RU в пресс-службе ФССП по региону.

«Как следует из постановления суда, надзорный орган провел проверку и выявил ряд серьезных нарушений. Среди них — пересечение встречных потоков сырья, отсутствие помещения для обработки овощей, а инспекторам были представлены 15 санкнижек, хотя в штате числится 31 работник», — сообщили URA.RU в ФССП.

Инспекция обнаружила хранение уборочного инвентаря в туалете, вместе с тем, что предназначен для уборки санузла. На кухне также должен проводится осмотр работников на выявление гнойничковых заболеваний рук, но он был не регулярным. Днем 31 декабря записей об осмотре поваров не было совсем. Выявили и нарушения по системе менеджмента качества и пищевой безопасности (ХАССП), а также производственного контроля.

Челябинец признал вину и обещал устранить все нарушения. Исключением станет исправление ситуации с системой менеджмента качества. Для этого придется привлечь компанию, которая подтвердит качество роллов. При этом связь вспышки сальмонеллеза среди клиентов и нарушениями в «СушиПицца 74» не установили. Бизнесмена обвинили по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Приостановить работу филиал обязали на два месяца с даты проверки, 12 января. Приставы опечатали заведение 18 января, в день получения документов.

Жители микрорайона стали жаловаться на пищевое отравление в новогодние праздники. Челябинцы подозревают, что причиной недомогания стали суши из ресторана доставки, заказанные в Новый год.