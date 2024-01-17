Доставку суши, где массово отравились челябинцы, закрыли на два месяца

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Суд решил приостановить деятельность филиала на два месяца Фото:

Филиал доставки «СушиПицца 74» в микрорайоне Чурилово в Челябинске, где причиной массового отравления клиентов стал сальмонеллез, закрыли на два месяца. Об этом URA.RU 17 января сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда.

«Деятельность филиала компании решением суда приостановлена на два месяца. Начало срока установлено на 12 января, с момента его временного закрытия», — уточнили URA.RU в суде.

О массовых отравлениях челябинцев стало известно в начале января. В соцсетях жители Чурилова сообщали о недомогании и признаках отравления после заказа суши на Новый год. В Роспотребнадзоре по региону уточнили, что в филиале были зафиксированы возбудитель сальмонеллеза и нарушения.

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Филиал доставки «СушиПицца 74» в микрорайоне Чурилово в Челябинске, где причиной массового отравления клиентов стал сальмонеллез, закрыли на два месяца. Об этом URA.RU 17 января сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда. «Деятельность филиала компании решением суда приостановлена на два месяца. Начало срока установлено на 12 января, с момента его временного закрытия», — уточнили URA.RU в суде. О массовых отравлениях челябинцев стало известно в начале января. В соцсетях жители Чурилова сообщали о недомогании и признаках отравления после заказа суши на Новый год. В Роспотребнадзоре по региону уточнили, что в филиале были зафиксированы возбудитель сальмонеллеза и нарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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