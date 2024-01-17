Доставку суши, где массово отравились челябинцы, закрыли на два месяца

17 января 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Суд решил приостановить деятельность филиала на два месяца Фото: Размик Закарян © URA.RU Филиал доставки «СушиПицца 74» в микрорайоне Чурилово в Челябинске, где причиной массового отравления клиентов стал сальмонеллез, закрыли на два месяца. Об этом URA.RU 17 января сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда. «Деятельность филиала компании решением суда приостановлена на два месяца. Начало срока установлено на 12 января, с момента его временного закрытия», — уточнили URA.RU в суде. О массовых отравлениях челябинцев стало известно в начале января. В соцсетях жители Чурилова сообщали о недомогании и признаках отравления после заказа суши на Новый год. В Роспотребнадзоре по региону уточнили, что в филиале были зафиксированы возбудитель сальмонеллеза и нарушения.

Филиал доставки «СушиПицца 74» в микрорайоне Чурилово в Челябинске, где причиной массового отравления клиентов стал сальмонеллез, закрыли на два месяца. Об этом URA.RU 17 января сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда. «Деятельность филиала компании решением суда приостановлена на два месяца. Начало срока установлено на 12 января, с момента его временного закрытия», — уточнили URA.RU в суде. О массовых отравлениях челябинцев стало известно в начале января. В соцсетях жители Чурилова сообщали о недомогании и признаках отравления после заказа суши на Новый год. В Роспотребнадзоре по региону уточнили, что в филиале были зафиксированы возбудитель сальмонеллеза и нарушения.