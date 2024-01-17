Музыкант, которого называют богатырем, сыграет на гигантской балалайке в ХМАО

Бронислав Семичов сыгает на гигантской балалайке на концерте в Сургуте Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU (фото из архива)

Музыкант Бронислав Семичов, которого сравнивают с богатырем по внешним данным, сыграет на гигантской балалайке-контрабасе в Сургуте. Он выступит на концерте в составе камерного оркестра «Былина». Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.



«Название программы „Балалайка XXL“ неслучайно: солист богатырской внешности Бронислав Семичов наверняка покорит слушателей инструментом внушительных размеров — балалайкой-контрабас. Гости вечера по-новому услышат Фантазию на темы из кантаты „Кармина Бурана“ К. Орфа, прелюдию Ф. Шопена, апокалиптику „В пещере горного короля“ Э. Грига», — говорится в афише. На момент публикации более половины билетов на концерт оказались раскуплены.



Зимой на других площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт лидера рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова в Сургуте. А выступления ансамбля «Синяя птица» состоятся в Ханты-Мансийске и Когалыме.



Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне раскупили самые дорогие билеты на концерт звезды российской эстрады Сергея Пенкина, которого также называют «серебряным принцем». Он приедет в город в феврале.