17 января 2024

Музыкант, которого называют богатырем, сыграет на гигантской балалайке в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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День города 229 лет. Екатеринбург , концерт, музыкант, музыканты, русские народные, баян, бас-балалайка
Бронислав Семичов сыгает на гигантской балалайке на концерте в Сургуте Фото:

Музыкант Бронислав Семичов, которого сравнивают с богатырем по внешним данным, сыграет на гигантской балалайке-контрабасе в Сургуте. Он выступит на концерте в составе камерного оркестра «Былина». Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.

«Название программы „Балалайка XXL“ неслучайно: солист богатырской внешности Бронислав Семичов наверняка покорит слушателей инструментом внушительных размеров — балалайкой-контрабас. Гости вечера по-новому услышат Фантазию на темы из кантаты „Кармина Бурана“ К. Орфа, прелюдию Ф. Шопена, апокалиптику „В пещере горного короля“ Э. Грига», — говорится в афише. На момент публикации более половины билетов на концерт оказались раскуплены.

Зимой на других площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт лидера рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова в Сургуте. А выступления ансамбля «Синяя птица» состоятся в Ханты-Мансийске и Когалыме.

Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне раскупили самые дорогие билеты на концерт звезды российской эстрады Сергея Пенкина, которого также называют «серебряным принцем». Он приедет в город в феврале.

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Музыкант Бронислав Семичов, которого сравнивают с богатырем по внешним данным, сыграет на гигантской балалайке-контрабасе в Сургуте. Он выступит на концерте в составе камерного оркестра «Былина». Информация об этом размещена на сайте концертной площадки. «Название программы „Балалайка XXL“ неслучайно: солист богатырской внешности Бронислав Семичов наверняка покорит слушателей инструментом внушительных размеров — балалайкой-контрабас. Гости вечера по-новому услышат Фантазию на темы из кантаты „Кармина Бурана“ К. Орфа, прелюдию Ф. Шопена, апокалиптику „В пещере горного короля“ Э. Грига», — говорится в афише. На момент публикации более половины билетов на концерт оказались раскуплены. Зимой на других площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт лидера рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова в Сургуте. А выступления ансамбля «Синяя птица» состоятся в Ханты-Мансийске и Когалыме. Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне раскупили самые дорогие билеты на концерт звезды российской эстрады Сергея Пенкина, которого также называют «серебряным принцем». Он приедет в город в феврале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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