Политика возмутили крещенские купания однопартийцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Урае коммунист Дмитрий Зеленский предложил очистить КПРФ от верующих. Скандального политика возмутили крещенские омовения однопартийцев, и он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором призвал изгнать всех религиозных адептов из компартии.

«Смотрю и диву даюсь, как все коммунисты и комсомольцы в купель ринулись дружно. Окститесь, товарищи… Где ж ваш атеизм? Считаю, что всех верующих в богов надо из партии гнать», — написал коммунист.

Кого именно из югорских членов КПРФ Зеленский имел в виду, говоря, что «все ринулись в купель», политик не уточнил. Массовой поддержки своих последователей в комментариях политик не снискал. Одна из подписчиц в ответ на требование заявила, что «мы русские, и с нами Бог». На странице женщины есть репосты новостей о епархии ХМАО и праздновании Рождества.

Ранее URA.RU писало, что Зеленский перед Новым годом пикетировал мэрию Урая в костюме Деда Мороза. Так он пытался привлечь внимание к проблеме чистки и вывоза снега с площади перед горадминистрацией.