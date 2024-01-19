19 января 2024

Скандальный коммунист из ХМАО предложил очистить КПРФ от верующих. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Крещения Господня. Екатеринбург, девушка, иордань, прорубь, крещенские купания, крещение
Политика возмутили крещенские купания однопартийцев Фото:

В Урае коммунист Дмитрий Зеленский предложил очистить КПРФ от верующих. Скандального политика возмутили крещенские омовения однопартийцев, и он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором призвал изгнать всех религиозных адептов из компартии.

«Смотрю и диву даюсь, как все коммунисты и комсомольцы в купель ринулись дружно. Окститесь, товарищи… Где ж ваш атеизм? Считаю, что всех верующих в богов надо из партии гнать», — написал коммунист.

Кого именно из югорских членов КПРФ Зеленский имел в виду, говоря, что «все ринулись в купель», политик не уточнил. Массовой поддержки своих последователей в комментариях политик не снискал. Одна из подписчиц в ответ на требование заявила, что «мы русские, и с нами Бог». На странице женщины есть репосты новостей о епархии ХМАО и праздновании Рождества.

Ранее URA.RU писало, что Зеленский перед Новым годом пикетировал мэрию Урая в костюме Деда Мороза. Так он пытался привлечь внимание к проблеме чистки и вывоза снега с площади перед горадминистрацией.

Урайский коммунист призвал товарищей окститься и гнать из партии верующих
Урайский коммунист призвал товарищей окститься и гнать из партии верующих

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В Урае коммунист Дмитрий Зеленский предложил очистить КПРФ от верующих. Скандального политика возмутили крещенские омовения однопартийцев, и он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором призвал изгнать всех религиозных адептов из компартии. «Смотрю и диву даюсь, как все коммунисты и комсомольцы в купель ринулись дружно. Окститесь, товарищи… Где ж ваш атеизм? Считаю, что всех верующих в богов надо из партии гнать», — написал коммунист. Кого именно из югорских членов КПРФ Зеленский имел в виду, говоря, что «все ринулись в купель», политик не уточнил. Массовой поддержки своих последователей в комментариях политик не снискал. Одна из подписчиц в ответ на требование заявила, что «мы русские, и с нами Бог». На странице женщины есть репосты новостей о епархии ХМАО и праздновании Рождества. Ранее URA.RU писало, что Зеленский перед Новым годом пикетировал мэрию Урая в костюме Деда Мороза. Так он пытался привлечь внимание к проблеме чистки и вывоза снега с площади перед горадминистрацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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