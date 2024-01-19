19 января 2024

В Соликамске потушили пожар на бумажном предприятии

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
Спасатели МЧС тушат пожар на Соликамскбумпроме Фото:

В Соликамске (Пермский край) 20 января загорелась транспортировочная лента на предприятии Соликамскбумпром. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья».

«Сообщение о пожаре в Соликамске на улице Коммунистическая поступило в ГУ МЧС России по Пермскому краю 20 января 2024 года в 15 часов 15 минут. Пожар потушен в 16 часов 52 минуты», — сообщили представители МЧС.

По данным ведомства, огонь тушили 39 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек личного состава и семь единиц техники. Предварительная площадь пожара 100 квадратных метров. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 20 человек.

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В Соликамске (Пермский край) 20 января загорелась транспортировочная лента на предприятии Соликамскбумпром. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья». «Сообщение о пожаре в Соликамске на улице Коммунистическая поступило в ГУ МЧС России по Пермскому краю 20 января 2024 года в 15 часов 15 минут. Пожар потушен в 16 часов 52 минуты», — сообщили представители МЧС. По данным ведомства, огонь тушили 39 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек личного состава и семь единиц техники. Предварительная площадь пожара 100 квадратных метров. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 20 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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