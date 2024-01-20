Старовойт: ВСУ обстреляли Курскую область

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины обстреляли Курскую область. В результате ударов выбило стекла в спортивном зале и столовой, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня вечером со стороны Украины обстреляно село Вишнево Беловского района. Никто из жителей не пострадал. Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы», —
Он отметил, что в результате происшествия пострадавших нет. Ремонт зданий начнется как позволит обстановка, добавил глава Курской области.
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