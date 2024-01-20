Старовойт: ВСУ обстреляли Курскую область

20 января 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины обстреляли Курскую область. В результате ударов выбило стекла в спортивном зале и столовой, заявил губернатор региона Роман Старовойт. «Сегодня вечером со стороны Украины обстреляно село Вишнево Беловского района. Никто из жителей не пострадал. Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы», — написал Роман Старовойт в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что в результате происшествия пострадавших нет. Ремонт зданий начнется как позволит обстановка, добавил глава Курской области.

Вооруженные силы Украины обстреляли Курскую область. В результате ударов выбило стекла в спортивном зале и столовой, заявил губернатор региона Роман Старовойт. «Сегодня вечером со стороны Украины обстреляно село Вишнево Беловского района. Никто из жителей не пострадал. Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы», — написал Роман Старовойт в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что в результате происшествия пострадавших нет. Ремонт зданий начнется как позволит обстановка, добавил глава Курской области.