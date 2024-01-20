Старовойт: ВСУ обстреляли Курскую область

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли Курскую область. В результате ударов выбило стекла в спортивном зале и столовой, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня вечером со стороны Украины обстреляно село Вишнево Беловского района. Никто из жителей не пострадал. Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы», — написал Роман Старовойт в своем официальном telegram-канале.

Он отметил, что в результате происшествия пострадавших нет. Ремонт зданий начнется как позволит обстановка, добавил глава Курской области.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Курскую область. В результате ударов выбило стекла в спортивном зале и столовой, заявил губернатор региона Роман Старовойт. «Сегодня вечером со стороны Украины обстреляно село Вишнево Беловского района. Никто из жителей не пострадал. Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы», — написал Роман Старовойт в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что в результате происшествия пострадавших нет. Ремонт зданий начнется как позволит обстановка, добавил глава Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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