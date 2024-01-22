В Приморье из-за непогоды отменены несколько региональных авиарейсов

В Приморском крае были отменены несколько региональных рейсов из-за сильного ветра. Об этом сообщили в правительстве Приморья.
«Из-за непогоды также отменено несколько внутрикраевых авиарейсов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале правительства. Уточняется, что состояние посадочных площадок из-за разгула стихии не позволяет принять самолеты в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении.
Ранее сообщалось об урагане во Владивостоке. Из-за ветра в городе срывало крыши и сносило заборы. Также стало известно о перекрытии моста к острову Русский.
В Приморском крае были отменены несколько региональных рейсов из-за сильного ветра. Об этом сообщили в правительстве Приморья. «Из-за непогоды также отменено несколько внутрикраевых авиарейсов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале правительства. Уточняется, что состояние посадочных площадок из-за разгула стихии не позволяет принять самолеты в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении. Ранее сообщалось об урагане во Владивостоке. Из-за ветра в городе срывало крыши и сносило заборы. Также стало известно о перекрытии моста к острову Русский.