В Приморье из-за непогоды отменены несколько региональных авиарейсов

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет, посадка на самолет
Состояние посадочных площадок не позволяет принять воздушные суда в аэропортах Приморья Фото:

В Приморском крае были отменены несколько региональных рейсов из-за сильного ветра. Об этом сообщили в правительстве Приморья.

«Из-за непогоды также отменено несколько внутрикраевых авиарейсов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале правительства. Уточняется, что состояние посадочных площадок из-за разгула стихии не позволяет принять самолеты в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении.

Ранее сообщалось об урагане во Владивостоке. Из-за ветра в городе срывало крыши и сносило заборы. Также стало известно о перекрытии моста к острову Русский.

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В Приморском крае были отменены несколько региональных рейсов из-за сильного ветра. Об этом сообщили в правительстве Приморья. «Из-за непогоды также отменено несколько внутрикраевых авиарейсов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале правительства. Уточняется, что состояние посадочных площадок из-за разгула стихии не позволяет принять самолеты в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении. Ранее сообщалось об урагане во Владивостоке. Из-за ветра в городе срывало крыши и сносило заборы. Также стало известно о перекрытии моста к острову Русский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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