В Приморье из-за непогоды отменены несколько региональных авиарейсов

22 января 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

Состояние посадочных площадок не позволяет принять воздушные суда в аэропортах Приморья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Приморском крае были отменены несколько региональных рейсов из-за сильного ветра. Об этом сообщили в правительстве Приморья. «Из-за непогоды также отменено несколько внутрикраевых авиарейсов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале правительства. Уточняется, что состояние посадочных площадок из-за разгула стихии не позволяет принять самолеты в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении. Ранее сообщалось об урагане во Владивостоке. Из-за ветра в городе срывало крыши и сносило заборы. Также стало известно о перекрытии моста к острову Русский.

В Приморском крае были отменены несколько региональных рейсов из-за сильного ветра. Об этом сообщили в правительстве Приморья. «Из-за непогоды также отменено несколько внутрикраевых авиарейсов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале правительства. Уточняется, что состояние посадочных площадок из-за разгула стихии не позволяет принять самолеты в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении. Ранее сообщалось об урагане во Владивостоке. Из-за ветра в городе срывало крыши и сносило заборы. Также стало известно о перекрытии моста к острову Русский.