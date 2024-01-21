В колонию ХМАО пытались передать наркотики в изюме

В Сургуте (ХМАО) в исправительную колонию мужчина пытался передать наркотики, которые были спрятаны в изюме. Об этом сообщили в УФСИН России по ХМАО-Югре. Теперь сургутянину грозит до 15 лет лишения свободы.
«При досмотре передачи от жителя Сургута, предназначенной осужденному, отбывающему наказание в виде лишения свободы, в изюме, содержащемся в каше-мюсли, было обнаружено и изъято спрятанное ухищренным способом вещество темного цвета предположительно наркотического содержания. <…> Согласно результатам экспертизы, в передаче находился наркотик», — рассказали в пресс-службе УФСИН.
Все материалы передали в полицию. Мужчине грозит штраф до 50 тысяч рублей и лишение свободы до 15 лет.
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