21 января 2024
20 января 2024
19 января 2024

В колонию ХМАО пытались передать наркотики в изюме

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Виновному грозит до 15 лет лишения свободы за передачу наркотиков Фото:

В Сургуте (ХМАО) в исправительную колонию мужчина пытался передать наркотики, которые были спрятаны в изюме. Об этом сообщили в УФСИН России по ХМАО-Югре. Теперь сургутянину грозит до 15 лет лишения свободы.

«При досмотре передачи от жителя Сургута, предназначенной осужденному, отбывающему наказание в виде лишения свободы, в изюме, содержащемся в каше-мюсли, было обнаружено и изъято спрятанное ухищренным способом вещество темного цвета предположительно наркотического содержания. <…> Согласно результатам экспертизы, в передаче находился наркотик», — рассказали в пресс-службе УФСИН.

Все материалы передали в полицию. Мужчине грозит штраф до 50 тысяч рублей и лишение свободы до 15 лет.

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В Сургуте (ХМАО) в исправительную колонию мужчина пытался передать наркотики, которые были спрятаны в изюме. Об этом сообщили в УФСИН России по ХМАО-Югре. Теперь сургутянину грозит до 15 лет лишения свободы. «При досмотре передачи от жителя Сургута, предназначенной осужденному, отбывающему наказание в виде лишения свободы, в изюме, содержащемся в каше-мюсли, было обнаружено и изъято спрятанное ухищренным способом вещество темного цвета предположительно наркотического содержания. <…> Согласно результатам экспертизы, в передаче находился наркотик», — рассказали в пресс-службе УФСИН. Все материалы передали в полицию. Мужчине грозит штраф до 50 тысяч рублей и лишение свободы до 15 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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