21 января 2024

Пермячка лишилась пособия по безработице из-за фиктивного трудоустройства

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Женщине оформили электронную трудовую книжку без ее ведома Фото:

Жительница Кунгура Пермского края перестала получать пособие по безработице. Когда женщина обратилась в соцслужбы, то выяснила, что по документам она якобы работает менеджером и получает зарплату. Об этом рассказали в Кунгурском городском суде, который рассматривал дело о фиктивном трудоустройстве.

«В августе 2023 года истец узнала, что появились данные о ее трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью менеджером, имеются отчисления страховых взносов, в связи, чем выплата пособия по безработице прекращена. Каких-либо заявлений о трудоустройстве она не писала, с трудовым договором, приказом о принятии на работу не знакомилась, согласие на обработку персональных данных, о переходе на электронную трудовую книжку не давала. На чей расчетный счет перечисляется заработная плата ей так же не известно», — сообщается на сайте суда.

В итоге женщина не только лишилась пособия, но и возможности официально утроиться на работу. Суд, рассмотрев дело, принял решение взыскать с ООО, куда фиктивно устроили на работу пермячку, компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей. Ее восстановили в качестве безработного и вновь назначили пособие.

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Жительница Кунгура Пермского края перестала получать пособие по безработице. Когда женщина обратилась в соцслужбы, то выяснила, что по документам она якобы работает менеджером и получает зарплату. Об этом рассказали в Кунгурском городском суде, который рассматривал дело о фиктивном трудоустройстве. «В августе 2023 года истец узнала, что появились данные о ее трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью менеджером, имеются отчисления страховых взносов, в связи, чем выплата пособия по безработице прекращена. Каких-либо заявлений о трудоустройстве она не писала, с трудовым договором, приказом о принятии на работу не знакомилась, согласие на обработку персональных данных, о переходе на электронную трудовую книжку не давала. На чей расчетный счет перечисляется заработная плата ей так же не известно», — сообщается на сайте суда. В итоге женщина не только лишилась пособия, но и возможности официально утроиться на работу. Суд, рассмотрев дело, принял решение взыскать с ООО, куда фиктивно устроили на работу пермячку, компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей. Ее восстановили в качестве безработного и вновь назначили пособие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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