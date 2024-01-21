Пермячка лишилась пособия по безработице из-за фиктивного трудоустройства

Женщине оформили электронную трудовую книжку без ее ведома Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Кунгура Пермского края перестала получать пособие по безработице. Когда женщина обратилась в соцслужбы, то выяснила, что по документам она якобы работает менеджером и получает зарплату. Об этом рассказали в Кунгурском городском суде, который рассматривал дело о фиктивном трудоустройстве.

«В августе 2023 года истец узнала, что появились данные о ее трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью менеджером, имеются отчисления страховых взносов, в связи, чем выплата пособия по безработице прекращена. Каких-либо заявлений о трудоустройстве она не писала, с трудовым договором, приказом о принятии на работу не знакомилась, согласие на обработку персональных данных, о переходе на электронную трудовую книжку не давала. На чей расчетный счет перечисляется заработная плата ей так же не известно», — сообщается на сайте суда.

В итоге женщина не только лишилась пособия, но и возможности официально утроиться на работу. Суд, рассмотрев дело, принял решение взыскать с ООО, куда фиктивно устроили на работу пермячку, компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей. Ее восстановили в качестве безработного и вновь назначили пособие.