Депутат челябинского заксобрания стал почетным профессором университета Монголии

Челябинский депутат Пырсиков стал почетным профессором университета Монголии
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол по продуктам питания. Челябинск., пырсиков леонид
Дмитрия Пырсикова сделали почетным профессором монгольского вуза Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков 22 января стал почетным профессором Аграрного госуниверситета Монголии. Как рассказал Пырсиков, монгольские ученые оценили вклад возглавляемой руководителем «Чебаркульской птицы» в развитие сельского хозяйства.

«Мы представили на монгольском рынке свой препарат на основе низинного торфа и гуминовых кислот, который дает несколько преимуществ. Разработка решает экологическую проблему, обеспечивает увеличение на 20% количества проросших семян, дает рост урожайности на 15%», — отметил Пырсиков на пресс-конференции.

В Монголии вегетативный период, отметил депутат, лишь на 10 дней короче челябинского. Гумат калия птицефабрики позволяет его еще больше сократить, снижая зависимость фермеров от необходимости вносить минеральные удобрения.

В рамках визита делегации монгольского вуза 22 января состоится ряд встреч. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, регион готов взаимодействовать в рамках обмена студентов и аспирантов, научно-исследовательских разработок, поставок агротехники, которую создают компании «Трактор», «Заря», тракторный завод «ДСТ-Урал» и «Спецэлеватормельмонтаж».

«Обсуждаем возможность выдачи двойных дипломов. Также готовы оказать поддержку по переподготовке и повышению квалификации монгольских партнеров. Работу будем вести по всем направлениям: ветеринарии, зоотехнике, инженерии, агрономии и агроэкологии», — сообщила ректор Южно-Уральского агроуниверситета Светлана Черепухина.

По оперативным данным минсельхоза на 30 июля 2023 года, товарооборот между Челябинской областью и Монголией в сравнении с 2022 г. увеличился на 38,6%. Показатель составил 1,9 млн долларов. Товарооборот состоит из экспорта региона. В 2022 году из в Монголию было ввезено 1,5 тысячи тонн продукции на сумму в три млн долларов. На долю Монголии пришлось 1,5% экспорта продукции регионального агропромышленного комплекса. Продавали различные масла, мучные изделия, шоколад, маргарин и кондитерскую продукцию.

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Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков 22 января стал почетным профессором Аграрного госуниверситета Монголии. Как рассказал Пырсиков, монгольские ученые оценили вклад возглавляемой руководителем «Чебаркульской птицы» в развитие сельского хозяйства. «Мы представили на монгольском рынке свой препарат на основе низинного торфа и гуминовых кислот, который дает несколько преимуществ. Разработка решает экологическую проблему, обеспечивает увеличение на 20% количества проросших семян, дает рост урожайности на 15%», — отметил Пырсиков на пресс-конференции. В Монголии вегетативный период, отметил депутат, лишь на 10 дней короче челябинского. Гумат калия птицефабрики позволяет его еще больше сократить, снижая зависимость фермеров от необходимости вносить минеральные удобрения. В рамках визита делегации монгольского вуза 22 января состоится ряд встреч. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, регион готов взаимодействовать в рамках обмена студентов и аспирантов, научно-исследовательских разработок, поставок агротехники, которую создают компании «Трактор», «Заря», тракторный завод «ДСТ-Урал» и «Спецэлеватормельмонтаж». «Обсуждаем возможность выдачи двойных дипломов. Также готовы оказать поддержку по переподготовке и повышению квалификации монгольских партнеров. Работу будем вести по всем направлениям: ветеринарии, зоотехнике, инженерии, агрономии и агроэкологии», — сообщила ректор Южно-Уральского агроуниверситета Светлана Черепухина. По оперативным данным минсельхоза на 30 июля 2023 года, товарооборот между Челябинской областью и Монголией в сравнении с 2022 г. увеличился на 38,6%. Показатель составил 1,9 млн долларов. Товарооборот состоит из экспорта региона. В 2022 году из в Монголию было ввезено 1,5 тысячи тонн продукции на сумму в три млн долларов. На долю Монголии пришлось 1,5% экспорта продукции регионального агропромышленного комплекса. Продавали различные масла, мучные изделия, шоколад, маргарин и кондитерскую продукцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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