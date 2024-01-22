Что грозит отцу, у которого дочь скончалась под вещами в Первоуральске

Адвокат Краснов: уралец, у которого дочь погибла под вещами, избежит наказания

22 января 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в доме на Карбышева в Первоуральске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец Свердловчанин, который накрыл пятимесячную дочь вещами, и после чего она скончалась, может избежать уголовной ответственности. По словам адвоката Георгия Краснова, наказание будет зависеть от точной причины смерти. «В этом вопросе сначала необходимо знать точную причину смерти. Сейчас есть предварительное заключение, скорее всего, будет проведена подробная экспертиза. Может быть, версия с удушением не подтвердится — это может оказаться сопутствующим фактором, а причина может крыться вообще в физиологии. Возможно, мужчина и вовсе не понесет никакой ответственности, как бы это, возможно, звучало несправедливо. Это произойдет, если будет установлено, что у ребенка были заболевания, а удушение не стало причиной смерти», — пояснил URA.RU Краснов. Однако, по словам адвоката, отцу ребенка может грозить и пожизненное заключение. «Если будет доказано, что причиной смерти является удушение, то мужчина может получить срок по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) — до двух лет лишения свободы, либо ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) — наказание вплоть до пожизненного заключения», — добавил Краснов. Новость по теме Родители девочки, погибшей в Первоуральске, в момент трагедии были невменяемыми Пятимесячный ребенок скончался вечером 21 января. Она уросила и отец решил ее успокоить. Для этого он якобы взял вещи и накрыл ребенка. Маме малышки он запретил заходить в комнату. Через некоторое время девушка вытащила мертвую дочку из-под завалов. К дому на Карбышева съехались врачи и силовики. Мужчину забрали в полицию, но на следующий день его отпустили домой. По данным свердловского СК, смерть не носит криминальный характер. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчанин, который накрыл пятимесячную дочь вещами, и после чего она скончалась, может избежать уголовной ответственности. По словам адвоката Георгия Краснова, наказание будет зависеть от точной причины смерти. «В этом вопросе сначала необходимо знать точную причину смерти. Сейчас есть предварительное заключение, скорее всего, будет проведена подробная экспертиза. Может быть, версия с удушением не подтвердится — это может оказаться сопутствующим фактором, а причина может крыться вообще в физиологии. Возможно, мужчина и вовсе не понесет никакой ответственности, как бы это, возможно, звучало несправедливо. Это произойдет, если будет установлено, что у ребенка были заболевания, а удушение не стало причиной смерти», — пояснил URA.RU Краснов. Однако, по словам адвоката, отцу ребенка может грозить и пожизненное заключение. «Если будет доказано, что причиной смерти является удушение, то мужчина может получить срок по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) — до двух лет лишения свободы, либо ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) — наказание вплоть до пожизненного заключения», — добавил Краснов. Пятимесячный ребенок скончался вечером 21 января. Она уросила и отец решил ее успокоить. Для этого он якобы взял вещи и накрыл ребенка. Маме малышки он запретил заходить в комнату. Через некоторое время девушка вытащила мертвую дочку из-под завалов. К дому на Карбышева съехались врачи и силовики. Мужчину забрали в полицию, но на следующий день его отпустили домой. По данным свердловского СК, смерть не носит криминальный характер. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.