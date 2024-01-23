В Златоусте дети занимаются в кружках при температуре 11 градусов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Готовиться к концертам во дворце Победы приходится при низких температурах Фото:

В Златоусте (Челябинская область) дети занимаются в кружках дворца Победы завода «Златмаш» при температуре в 11 градусов. Как URA.RU рассказали родители, в холоде детям приходится находиться по два часа и более.

«У меня 14-летняя дочь занимается танцами. Температура в помещении 11 градусов, а с наступлением холодов на улице и того ниже. Сейчас идет подготовка к концерту, занятия длятся по два часа, иногда дольше, но в среднем полтора часа. Отработка движений идет на сцене: зал большой, детям холодно», — рассказал URA.RU один из родителей.

Сотрудники дворца подтвердили, что проблема есть. Детям приходится мерзнуть.

«О проблеме знаем, цех № 19 занимается. Батареи забиты, периодически приходится прочищать. Скоро исправим ситуацию», — рассказали URA.RU в службе главного энергетика «Златмаша».

Чтобы проблему решить полностью системе отопления требуется реконструкция. Однако на 2024 год она не запланирована. В будущем для урегулирования вопроса энергетики рассчитывают провести совместную работу с руководством учреждения культуры.

Родители обеспокоились тем, что температура в учебных помещениях не превышает 11 градусов
Родители обеспокоились тем, что температура в учебных помещениях не превышает 11 градусов
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В Златоусте (Челябинская область) дети занимаются в кружках дворца Победы завода «Златмаш» при температуре в 11 градусов. Как URA.RU рассказали родители, в холоде детям приходится находиться по два часа и более. «У меня 14-летняя дочь занимается танцами. Температура в помещении 11 градусов, а с наступлением холодов на улице и того ниже. Сейчас идет подготовка к концерту, занятия длятся по два часа, иногда дольше, но в среднем полтора часа. Отработка движений идет на сцене: зал большой, детям холодно», — рассказал URA.RU один из родителей. Сотрудники дворца подтвердили, что проблема есть. Детям приходится мерзнуть. «О проблеме знаем, цех № 19 занимается. Батареи забиты, периодически приходится прочищать. Скоро исправим ситуацию», — рассказали URA.RU в службе главного энергетика «Златмаша». Чтобы проблему решить полностью системе отопления требуется реконструкция. Однако на 2024 год она не запланирована. В будущем для урегулирования вопроса энергетики рассчитывают провести совместную работу с руководством учреждения культуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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