Готовиться к концертам во дворце Победы приходится при низких температурах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) дети занимаются в кружках дворца Победы завода «Златмаш» при температуре в 11 градусов. Как URA.RU рассказали родители, в холоде детям приходится находиться по два часа и более.

«У меня 14-летняя дочь занимается танцами. Температура в помещении 11 градусов, а с наступлением холодов на улице и того ниже. Сейчас идет подготовка к концерту, занятия длятся по два часа, иногда дольше, но в среднем полтора часа. Отработка движений идет на сцене: зал большой, детям холодно», — рассказал URA.RU один из родителей.

Сотрудники дворца подтвердили, что проблема есть. Детям приходится мерзнуть.

«О проблеме знаем, цех № 19 занимается. Батареи забиты, периодически приходится прочищать. Скоро исправим ситуацию», — рассказали URA.RU в службе главного энергетика «Златмаша».

Чтобы проблему решить полностью системе отопления требуется реконструкция. Однако на 2024 год она не запланирована. В будущем для урегулирования вопроса энергетики рассчитывают провести совместную работу с руководством учреждения культуры.