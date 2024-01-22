«Норникель» зовет вахтовиков из ХМАО на работу с зарплатой в 300 тысяч рублей

23 января 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

«Норникель» ищет в ХМАО мастеров на строительно-монтажные работы в Норильске Фото: Георгий Бергал © URA.RU «Норникель» ищет в ХМАО работников на зарплату до 300 тысяч рублей. Представитель работодателя сообщил агентству, что нужны опытные мастера на строительно-монтажные участки. «На вахту в Норильск нужны мастера с опытом от года, которые будут контролировать работу строительно-монтажных бригад. Зарплата — 285 тысяч рублей в месяц до выплаты налогов, соответственно, на руки работник получает 248 000 рублей, дополнительно выдаем 22,5 тысячи рублей суточных и до 20 000 рублей на питание», — уточнили в компании. Сотрудникам оплатят билеты на самолет из ХМАО до Норильска и обратно, предоставят жилье в вахтовом городке, спецодежду. Работодатель рассматривает соискателей со средним образованием и опытом работы от года или дипломом вуза с опытом от трех лет. В ХМАО, по данным портала для поиска работы hh.ru, специалистам данной профессии предлагают до 200 тысяч рублей за вахту. Например, производителям строительно-монтажных работ в одной из компаний Лангепаса платят от 150 до 180 тысяч рублей в месяц, в компаниях Нижневартовска зарплата монтажников составляет до 120 тысяч рублей за 30 дней. Ранее URA.RU писало, что самые высокие зарплаты в ХМАО предлагают строительные компании и организации, занимающиеся продажами. Зарплата руководителя службы единого заказчика в одной из югорских строительных компаний — от 300 тысяч рублей, такую же оплату труда обещают топ-менеджеру дилерского центра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Норникель» ищет в ХМАО работников на зарплату до 300 тысяч рублей. Представитель работодателя сообщил агентству, что нужны опытные мастера на строительно-монтажные участки. «На вахту в Норильск нужны мастера с опытом от года, которые будут контролировать работу строительно-монтажных бригад. Зарплата — 285 тысяч рублей в месяц до выплаты налогов, соответственно, на руки работник получает 248 000 рублей, дополнительно выдаем 22,5 тысячи рублей суточных и до 20 000 рублей на питание», — уточнили в компании. Сотрудникам оплатят билеты на самолет из ХМАО до Норильска и обратно, предоставят жилье в вахтовом городке, спецодежду. Работодатель рассматривает соискателей со средним образованием и опытом работы от года или дипломом вуза с опытом от трех лет. В ХМАО, по данным портала для поиска работы hh.ru, специалистам данной профессии предлагают до 200 тысяч рублей за вахту. Например, производителям строительно-монтажных работ в одной из компаний Лангепаса платят от 150 до 180 тысяч рублей в месяц, в компаниях Нижневартовска зарплата монтажников составляет до 120 тысяч рублей за 30 дней. Ранее URA.RU писало, что самые высокие зарплаты в ХМАО предлагают строительные компании и организации, занимающиеся продажами. Зарплата руководителя службы единого заказчика в одной из югорских строительных компаний — от 300 тысяч рублей, такую же оплату труда обещают топ-менеджеру дилерского центра.