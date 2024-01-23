Теневой мэр Перми поспорил с главой города об отъезде молодежи, указав на ошибки

Пермский депутат Плотников предлагает завлекать талантливых школьников на заводы

23 января 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Владимир Плотников заявил, что талантливых детей надо заманивать на заводы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат гордумы Перми Владимир Плотников вступил в дебаты с главой города Эдуардом Сосниным из-за отъезда молодежи. Соснин заявил, что эта давняя проблема уже решена, на это указывает статистика. Плотников сказал, что это неправда, но он знает, как решить проблему: надо завлекать молодежь на заводы. Дискуссия произошла на пленарном заседании думы 23 января, трансляция идет на сайте ведомства. «Это не правда, что молодежь не уезжает. Уезжает, и уезжают лучшие», — отметил Плотников. В пример он привел историю с неким учеником школы №146, который, выиграв несколько олимпиад по математике, получил приглашение и уехал в США. Он признался, что хотя и сам является патриотом Прикамья, его дети тоже учились в Москве, и предложил рецепт решения проблемы. Он считает, что предприятия должны платить стипендии талантливым ученикам 10-11 классов, а после окончания учебы приглашать их к себе на работу. Таким образом, за это время молодые люди обрастут связями, укоренятся в Пермском крае и не захотят никуда уезжать. «Предлагаю взять этих „головастиков“, дать им стипендию от предприятия сразу работу после окончания, установить два-три года отработки, и никакой ребенок не уедет. Я готов помогать. Лучшие уезжают из Перми и России. Это обидно, понимаете. Государство вкладывает, учителя вкладывают, а потом они уезжают», — заявил Плотников. Ранее проблему отъезда молодежи поднял депутат Олег Бурдин. Именно его Соснин попросил привести факты, упрекнув в том, что он не верит в Пермь (использовал лозунг 300-летия города «Хватит не верить в Пермь» — прим. URA.RU). Бурдин ему ответил, что он коренной пермяк, и если бы не верил в Пермь, то не сидел бы в зале сейчас. А по поводу статистики, то, по его словам, «достаточно поставить сейчас тут 10 человек» из числа его знакомых и родственников. У всех у них дети учатся или работают не в Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Перми Владимир Плотников вступил в дебаты с главой города Эдуардом Сосниным из-за отъезда молодежи. Соснин заявил, что эта давняя проблема уже решена, на это указывает статистика. Плотников сказал, что это неправда, но он знает, как решить проблему: надо завлекать молодежь на заводы. Дискуссия произошла на пленарном заседании думы 23 января, трансляция идет на сайте ведомства. «Это не правда, что молодежь не уезжает. Уезжает, и уезжают лучшие», — отметил Плотников. В пример он привел историю с неким учеником школы №146, который, выиграв несколько олимпиад по математике, получил приглашение и уехал в США. Он признался, что хотя и сам является патриотом Прикамья, его дети тоже учились в Москве, и предложил рецепт решения проблемы. Он считает, что предприятия должны платить стипендии талантливым ученикам 10-11 классов, а после окончания учебы приглашать их к себе на работу. Таким образом, за это время молодые люди обрастут связями, укоренятся в Пермском крае и не захотят никуда уезжать. «Предлагаю взять этих „головастиков“, дать им стипендию от предприятия сразу работу после окончания, установить два-три года отработки, и никакой ребенок не уедет. Я готов помогать. Лучшие уезжают из Перми и России. Это обидно, понимаете. Государство вкладывает, учителя вкладывают, а потом они уезжают», — заявил Плотников. Ранее проблему отъезда молодежи поднял депутат Олег Бурдин. Именно его Соснин попросил привести факты, упрекнув в том, что он не верит в Пермь (использовал лозунг 300-летия города «Хватит не верить в Пермь» — прим. URA.RU). Бурдин ему ответил, что он коренной пермяк, и если бы не верил в Пермь, то не сидел бы в зале сейчас. А по поводу статистики, то, по его словам, «достаточно поставить сейчас тут 10 человек» из числа его знакомых и родственников. У всех у них дети учатся или работают не в Перми.