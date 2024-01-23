В Екатеринбург едут звезды ради музыкального фестиваля от команды «Ночь музыки»

Максим Свобода и Кристина Кошелева стали хэдлайнерами фестиваля в Екатеринбурге

24 января 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Музыканты дважды выступали на «Ночь музыки» Фото: Размик Закарян © URA.RU Максим Свобода (участник шоу «Песни» на ТНТ) и Кристина Кошелева станут музыкальными хэдлайнерами фестиваля начинающих артистов New/Open Showcase Festival. Они выступят 11 февраля на площадке ТЦ VEER Mall в Екатеринбурге, рассказали URA.RU организаторы. «В этом году New/Open Showcase Festival (от команды Ural Music Night) проходит при поддержке стримингового сервиса VK Музыка и проекта „VK Музыка Трамплин“, созданного специально для начинающих артистов. Хедлайнеры фестиваля Максим Свобода и Кристина Кошелева выступят на главной сцене. Также Максим станет экспертом New/Open: оценит творческие проекты музыкантов, вошедших в шорт-лист, и проведет мастер-класс для всех участников», — пояснили в пресс-службе фестиваля. Максим Свобода и Кристина Кошелева были участниками «Ночи музыки» два года подряд. New/Open Showcase — это начинающие музыканты поборются за гранты в размере до 300 тысяч рублей. В случае выигрыша деньги потратят на съемку клипа, запись альбома или продвижение своего творчества.

Максим Свобода (участник шоу «Песни» на ТНТ) и Кристина Кошелева станут музыкальными хэдлайнерами фестиваля начинающих артистов New/Open Showcase Festival. Они выступят 11 февраля на площадке ТЦ VEER Mall в Екатеринбурге, рассказали URA.RU организаторы. «В этом году New/Open Showcase Festival (от команды Ural Music Night) проходит при поддержке стримингового сервиса VK Музыка и проекта „VK Музыка Трамплин“, созданного специально для начинающих артистов. Хедлайнеры фестиваля Максим Свобода и Кристина Кошелева выступят на главной сцене. Также Максим станет экспертом New/Open: оценит творческие проекты музыкантов, вошедших в шорт-лист, и проведет мастер-класс для всех участников», — пояснили в пресс-службе фестиваля. Максим Свобода и Кристина Кошелева были участниками «Ночи музыки» два года подряд. New/Open Showcase — это начинающие музыканты поборются за гранты в размере до 300 тысяч рублей. В случае выигрыша деньги потратят на съемку клипа, запись альбома или продвижение своего творчества.