23 января 2024

В Екатеринбург едут звезды ради музыкального фестиваля от команды «Ночь музыки»

Максим Свобода и Кристина Кошелева стали хэдлайнерами фестиваля в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, кошелева кристина, свобода максим
Музыканты дважды выступали на «Ночь музыки» Фото:

Максим Свобода (участник шоу «Песни» на ТНТ) и Кристина Кошелева станут музыкальными хэдлайнерами фестиваля начинающих артистов New/Open Showcase Festival. Они выступят 11 февраля на площадке ТЦ VEER Mall в Екатеринбурге, рассказали URA.RU организаторы.

«В этом году New/Open Showcase Festival (от команды Ural Music Night) проходит при поддержке стримингового сервиса VK Музыка и проекта „VK Музыка Трамплин“, созданного специально для начинающих артистов. Хедлайнеры фестиваля Максим Свобода и Кристина Кошелева выступят на главной сцене. Также Максим станет экспертом New/Open: оценит творческие проекты музыкантов, вошедших в шорт-лист, и проведет мастер-класс для всех участников», — пояснили в пресс-службе фестиваля.

Максим Свобода и Кристина Кошелева были участниками «Ночи музыки» два года подряд. New/Open Showcase — это начинающие музыканты поборются за гранты в размере до 300 тысяч рублей. В случае выигрыша деньги потратят на съемку клипа, запись альбома или продвижение своего творчества.

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Максим Свобода (участник шоу «Песни» на ТНТ) и Кристина Кошелева станут музыкальными хэдлайнерами фестиваля начинающих артистов New/Open Showcase Festival. Они выступят 11 февраля на площадке ТЦ VEER Mall в Екатеринбурге, рассказали URA.RU организаторы. «В этом году New/Open Showcase Festival (от команды Ural Music Night) проходит при поддержке стримингового сервиса VK Музыка и проекта „VK Музыка Трамплин“, созданного специально для начинающих артистов. Хедлайнеры фестиваля Максим Свобода и Кристина Кошелева выступят на главной сцене. Также Максим станет экспертом New/Open: оценит творческие проекты музыкантов, вошедших в шорт-лист, и проведет мастер-класс для всех участников», — пояснили в пресс-службе фестиваля. Максим Свобода и Кристина Кошелева были участниками «Ночи музыки» два года подряд. New/Open Showcase — это начинающие музыканты поборются за гранты в размере до 300 тысяч рублей. В случае выигрыша деньги потратят на съемку клипа, запись альбома или продвижение своего творчества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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