24 января 2024

Екатеринбургские студенты рассказали, почему не могут найти работу

Часть студентов Екатеринбурга не работают из-за низких зарплат и нехватки опыта
© Служба новостей «URA.RU»
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Почти 50% студентов из Екатеринбурга готовы к переезду ради работы мечты Фото:

Большая часть студентов из Екатеринбурга не могут трудоустроиться из-за отсутствия должного опыта (72%) и низких предложений по зарплате (93%). Данными опроса с корреспондентом URA.RU поделились представители компаний «Зарплата.ру» и «Консоль.Про».

«Ключевым фактором отказа в работе студентам из Екатеринбурга считается отсутствие опыта. Такой вариант ответа выбрало большинство (72%). Также 10% отказывают из-за формы обучения», — следует из аналитики. Большинство молодых специалистов (93%) отмечают, что не готовы работать за 10-20 тысяч рублей, которые, по их мнению, являются маленькой зарплатой. Еще 47% студентов не хотят оформляться в штат.

Несмотря на это, от 10 до 20 тысяч рублей зарабатывают только 13% учащихся, а 53,3% ежемесячно получают от 20 до 40 тысяч рублей. Ради получения вакансии мечты респонденты готовы на переезд (43%), неудобный график (26%) и сверхурочные задачи (29%). Только 14% не хотят ничем жертвовать ради работы.

В ноябре 2023 года 35% екатеринбургских студентов выразили стремление начать зарабатывать сразу после окончания вуза. Только 20% запланировали учиться дальше, не отвлекаясь на работу.

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Большая часть студентов из Екатеринбурга не могут трудоустроиться из-за отсутствия должного опыта (72%) и низких предложений по зарплате (93%). Данными опроса с корреспондентом URA.RU поделились представители компаний «Зарплата.ру» и «Консоль.Про». «Ключевым фактором отказа в работе студентам из Екатеринбурга считается отсутствие опыта. Такой вариант ответа выбрало большинство (72%). Также 10% отказывают из-за формы обучения», — следует из аналитики. Большинство молодых специалистов (93%) отмечают, что не готовы работать за 10-20 тысяч рублей, которые, по их мнению, являются маленькой зарплатой. Еще 47% студентов не хотят оформляться в штат. Несмотря на это, от 10 до 20 тысяч рублей зарабатывают только 13% учащихся, а 53,3% ежемесячно получают от 20 до 40 тысяч рублей. Ради получения вакансии мечты респонденты готовы на переезд (43%), неудобный график (26%) и сверхурочные задачи (29%). Только 14% не хотят ничем жертвовать ради работы. В ноябре 2023 года 35% екатеринбургских студентов выразили стремление начать зарабатывать сразу после окончания вуза. Только 20% запланировали учиться дальше, не отвлекаясь на работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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