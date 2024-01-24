Екатеринбургские студенты рассказали, почему не могут найти работу

Часть студентов Екатеринбурга не работают из-за низких зарплат и нехватки опыта

25 января 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

Почти 50% студентов из Екатеринбурга готовы к переезду ради работы мечты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Большая часть студентов из Екатеринбурга не могут трудоустроиться из-за отсутствия должного опыта (72%) и низких предложений по зарплате (93%). Данными опроса с корреспондентом URA.RU поделились представители компаний «Зарплата.ру» и «Консоль.Про». «Ключевым фактором отказа в работе студентам из Екатеринбурга считается отсутствие опыта. Такой вариант ответа выбрало большинство (72%). Также 10% отказывают из-за формы обучения», — следует из аналитики. Большинство молодых специалистов (93%) отмечают, что не готовы работать за 10-20 тысяч рублей, которые, по их мнению, являются маленькой зарплатой. Еще 47% студентов не хотят оформляться в штат. Несмотря на это, от 10 до 20 тысяч рублей зарабатывают только 13% учащихся, а 53,3% ежемесячно получают от 20 до 40 тысяч рублей. Ради получения вакансии мечты респонденты готовы на переезд (43%), неудобный график (26%) и сверхурочные задачи (29%). Только 14% не хотят ничем жертвовать ради работы. В ноябре 2023 года 35% екатеринбургских студентов выразили стремление начать зарабатывать сразу после окончания вуза. Только 20% запланировали учиться дальше, не отвлекаясь на работу.

Большая часть студентов из Екатеринбурга не могут трудоустроиться из-за отсутствия должного опыта (72%) и низких предложений по зарплате (93%). Данными опроса с корреспондентом URA.RU поделились представители компаний «Зарплата.ру» и «Консоль.Про». «Ключевым фактором отказа в работе студентам из Екатеринбурга считается отсутствие опыта. Такой вариант ответа выбрало большинство (72%). Также 10% отказывают из-за формы обучения», — следует из аналитики. Большинство молодых специалистов (93%) отмечают, что не готовы работать за 10-20 тысяч рублей, которые, по их мнению, являются маленькой зарплатой. Еще 47% студентов не хотят оформляться в штат. Несмотря на это, от 10 до 20 тысяч рублей зарабатывают только 13% учащихся, а 53,3% ежемесячно получают от 20 до 40 тысяч рублей. Ради получения вакансии мечты респонденты готовы на переезд (43%), неудобный график (26%) и сверхурочные задачи (29%). Только 14% не хотят ничем жертвовать ради работы. В ноябре 2023 года 35% екатеринбургских студентов выразили стремление начать зарабатывать сразу после окончания вуза. Только 20% запланировали учиться дальше, не отвлекаясь на работу.