24 января 2024

Среди челябинских школьников выросло число заболевших ОРВИ и гриппом

© Служба новостей «URA.RU»
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ повысилась среди школьников на 15,8% Фото:

В Челябинской области с 15 по 21 января заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста выросла на 15,8%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«Среди детей школьного возраста заболеваемость выше уровня прошлой недели на 15,8%. Заболеваемость ОРВИ выше среднего многолетнего уровня на 18,8%», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В общей статистике заболеваемость снизилась на 4,4%. Медики назвали это незначительным колебанием. В числе заболевших стало меньше детей до трех лет (на 15,7%), детей от трех до шести лет (на 6,4%) и взрослых (на 13,1%).

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В Челябинской области с 15 по 21 января заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста выросла на 15,8%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Среди детей школьного возраста заболеваемость выше уровня прошлой недели на 15,8%. Заболеваемость ОРВИ выше среднего многолетнего уровня на 18,8%», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В общей статистике заболеваемость снизилась на 4,4%. Медики назвали это незначительным колебанием. В числе заболевших стало меньше детей до трех лет (на 15,7%), детей от трех до шести лет (на 6,4%) и взрослых (на 13,1%).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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