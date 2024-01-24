Среди челябинских школьников выросло число заболевших ОРВИ и гриппом

25 января 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Заболеваемость гриппом и ОРВИ повысилась среди школьников на 15,8% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области с 15 по 21 января заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста выросла на 15,8%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Среди детей школьного возраста заболеваемость выше уровня прошлой недели на 15,8%. Заболеваемость ОРВИ выше среднего многолетнего уровня на 18,8%», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В общей статистике заболеваемость снизилась на 4,4%. Медики назвали это незначительным колебанием. В числе заболевших стало меньше детей до трех лет (на 15,7%), детей от трех до шести лет (на 6,4%) и взрослых (на 13,1%).

В Челябинской области с 15 по 21 января заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста выросла на 15,8%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Среди детей школьного возраста заболеваемость выше уровня прошлой недели на 15,8%. Заболеваемость ОРВИ выше среднего многолетнего уровня на 18,8%», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В общей статистике заболеваемость снизилась на 4,4%. Медики назвали это незначительным колебанием. В числе заболевших стало меньше детей до трех лет (на 15,7%), детей от трех до шести лет (на 6,4%) и взрослых (на 13,1%).