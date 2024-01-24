Компьютер на челябинском заводе помог ловить прогульщиков

25 января 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Автоматическая система повысила на заводе объемы выпуска продукции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компьютер на Челябинском компрессорном заводе (ЧКЗ) помог ловить прогульщиков. Как URA.RU сообщила директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова, работавшая в тестовом режиме система обеспечила рост выпуска продукции на 5%. «„Ростелеком“ вместе с ЧКЗ подвел итоги пилотного проекта по мониторингу работы персонала, который программно-аппаратный комплекс „Ростелекома“ провел в ноябре — декабре 2023 года. Количество выпускаемой продукции за данный период возросло на 5%», — рассказала URA.RU Исхизова. Испытания проводились на площадке сборочного цеха предприятия. Система ежедневно фиксировала деятельность сотрудников ЧКЗ по таким категориям как «присутствие в рабочей зоне», «отсутствие в рабочей зоне» и «активность в течение рабочего дня». Комплекс позволил объективно повысить уровень трудовой дисциплины завода. Руководству стало легче взаимодействовать с подчиненными, имея представление о месте их нахождения в каждый момент времени. Параллельно упростилась работа табельщиков рабочего времени: машина помогла ее автоматизировать. Компьютер снизил нагрузку на вспомогательный персонал. Как URA.RU отметили в пресс-службе минцифры региона, внедрение программных решений в промышленности является одним из приоритетов. Главным направлением признано развитие искусственного интеллекта. Кроме этого сейчас востребованы работы с робототехническими системами, виртуальной и дополненной реальностью. Над совершенствованием технологий и созданием новых в регионе работает порядка 15 тысяч IT-специалистов, а подготовку ведут семь вузов и 29 учреждений среднего специального образования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компьютер на Челябинском компрессорном заводе (ЧКЗ) помог ловить прогульщиков. Как URA.RU сообщила директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова, работавшая в тестовом режиме система обеспечила рост выпуска продукции на 5%. «„Ростелеком“ вместе с ЧКЗ подвел итоги пилотного проекта по мониторингу работы персонала, который программно-аппаратный комплекс „Ростелекома“ провел в ноябре — декабре 2023 года. Количество выпускаемой продукции за данный период возросло на 5%», — рассказала URA.RU Исхизова. Испытания проводились на площадке сборочного цеха предприятия. Система ежедневно фиксировала деятельность сотрудников ЧКЗ по таким категориям как «присутствие в рабочей зоне», «отсутствие в рабочей зоне» и «активность в течение рабочего дня». Комплекс позволил объективно повысить уровень трудовой дисциплины завода. Руководству стало легче взаимодействовать с подчиненными, имея представление о месте их нахождения в каждый момент времени. Параллельно упростилась работа табельщиков рабочего времени: машина помогла ее автоматизировать. Компьютер снизил нагрузку на вспомогательный персонал. Как URA.RU отметили в пресс-службе минцифры региона, внедрение программных решений в промышленности является одним из приоритетов. Главным направлением признано развитие искусственного интеллекта. Кроме этого сейчас востребованы работы с робототехническими системами, виртуальной и дополненной реальностью. Над совершенствованием технологий и созданием новых в регионе работает порядка 15 тысяч IT-специалистов, а подготовку ведут семь вузов и 29 учреждений среднего специального образования.