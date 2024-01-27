Госавтоинспекция просит мэрию запретить парковку фур в Челябинске по Юсупова

28 января 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Маршрут движения фур по Челябинску могут пересмотреть Фото: Илья Московец © URA.RU Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области намерено обратиться в администрацию города с просьбой пересмотреть маршруты грузового транспорта и запретить длительные парковки. Причиной стала жалоба на стихийную стоянку возле дома №70 по улице Хариса Юсупова в Челябинске. «В администрацию города будет направлена информация о пересмотре маршрута грузового транспорта и недопущения их длительных парковок», — сообщили в ГИБДД. Об этом пишет сайт «74.ру». Поводом послужила жалоба на стихийную стоянку большегрузов в микрорайоне Парковый возле дома №70 по улице Хариса Юсупова. Водители больше двух лет паркуются около многоэтажки, детского сада №25 и образовательного центра №2. Зимой, когда водители долго прогревают машины, проблема особо чувствуется. Во дворе стоит облако серого дыма и неприятный запах. Жители писали обращения в Следственный комитет РФ и комитет дорожного хозяйства Челябинска. Но им отвечали, что в стоянке фур нет нарушения закона.

Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области намерено обратиться в администрацию города с просьбой пересмотреть маршруты грузового транспорта и запретить длительные парковки. Причиной стала жалоба на стихийную стоянку возле дома №70 по улице Хариса Юсупова в Челябинске. «В администрацию города будет направлена информация о пересмотре маршрута грузового транспорта и недопущения их длительных парковок», — сообщили в ГИБДД. Об этом пишет сайт «74.ру». Поводом послужила жалоба на стихийную стоянку большегрузов в микрорайоне Парковый возле дома №70 по улице Хариса Юсупова. Водители больше двух лет паркуются около многоэтажки, детского сада №25 и образовательного центра №2. Зимой, когда водители долго прогревают машины, проблема особо чувствуется. Во дворе стоит облако серого дыма и неприятный запах. Жители писали обращения в Следственный комитет РФ и комитет дорожного хозяйства Челябинска. Но им отвечали, что в стоянке фур нет нарушения закона.