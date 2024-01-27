27 января 2024
26 января 2024

Госавтоинспекция просит мэрию запретить парковку фур в Челябинске по Юсупова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ново-Московский тракт. Свердловская область, пробка, зима, фура, дорожный затор, грузовик, непогода, дальнобойщики, ново московский тракт, доставка грузов, трасса, большегрузный транспорт
Маршрут движения фур по Челябинску могут пересмотреть Фото:

Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области намерено обратиться в администрацию города с просьбой пересмотреть маршруты грузового транспорта и запретить длительные парковки. Причиной стала жалоба на стихийную стоянку возле дома №70 по улице Хариса Юсупова в Челябинске.

«В администрацию города будет направлена информация о пересмотре маршрута грузового транспорта и недопущения их длительных парковок», — сообщили в ГИБДД. Об этом пишет сайт «74.ру».

Поводом послужила жалоба на стихийную стоянку большегрузов в микрорайоне Парковый возле дома №70 по улице Хариса Юсупова. Водители больше двух лет паркуются около многоэтажки, детского сада №25 и образовательного центра №2. Зимой, когда водители долго прогревают машины, проблема особо чувствуется. Во дворе стоит облако серого дыма и неприятный запах.

Жители писали обращения в Следственный комитет РФ и комитет дорожного хозяйства Челябинска. Но им отвечали, что в стоянке фур нет нарушения закона.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области намерено обратиться в администрацию города с просьбой пересмотреть маршруты грузового транспорта и запретить длительные парковки. Причиной стала жалоба на стихийную стоянку возле дома №70 по улице Хариса Юсупова в Челябинске. «В администрацию города будет направлена информация о пересмотре маршрута грузового транспорта и недопущения их длительных парковок», — сообщили в ГИБДД. Об этом пишет сайт «74.ру». Поводом послужила жалоба на стихийную стоянку большегрузов в микрорайоне Парковый возле дома №70 по улице Хариса Юсупова. Водители больше двух лет паркуются около многоэтажки, детского сада №25 и образовательного центра №2. Зимой, когда водители долго прогревают машины, проблема особо чувствуется. Во дворе стоит облако серого дыма и неприятный запах. Жители писали обращения в Следственный комитет РФ и комитет дорожного хозяйства Челябинска. Но им отвечали, что в стоянке фур нет нарушения закона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...