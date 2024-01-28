28 января 2024

«Аэрофлот» доставит Екатеринбуржцев в Таиланд по аннулированным билетам

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, аэрофлот
В октябре «Аэрофлот» опубликовал билеты по ошибочно низкой цене и аннулировал их Фото:

Жители Екатеринбурга купили дешевые авиабилеты на Пхукет (Таиланд) через авиакомпанию «Аэрофлот» в октябре 2023 года, но позже их аннулировали. Авиакомпания вернула деньги за дешевые билеты и предоставила скидку 30% на новые. Екатеринбургский суд вынес первое решение по делу об аннулированных билетах в пользу пострадавших пассажиров.

«Возложить на публичное акционерное общество „Аэрофлот — Российские Авиалинии“ обязанность оказать услуги авиаперевозки на тождественных условиях по маршруту Екатеринбург-Москва и Москва-Пхукет», — сообщили в Верх-Исетском суде.

Также по решению суда авиакомпания «Аэрофлот» обязана доставить екатеринбуржцев в обратном направлении. Ранее жители Екатеринбурга купили билеты в Таиланд за 20 тысяч рублей, что ниже обычной цены за перелет в шесть раз. Пассажирам объяснили, что произошел «технический сбой» и с такими билетами на борт их не пустят. Прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» из-за массового аннулирования билетов.

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Жители Екатеринбурга купили дешевые авиабилеты на Пхукет (Таиланд) через авиакомпанию «Аэрофлот» в октябре 2023 года, но позже их аннулировали. Авиакомпания вернула деньги за дешевые билеты и предоставила скидку 30% на новые. Екатеринбургский суд вынес первое решение по делу об аннулированных билетах в пользу пострадавших пассажиров. «Возложить на публичное акционерное общество „Аэрофлот — Российские Авиалинии“ обязанность оказать услуги авиаперевозки на тождественных условиях по маршруту Екатеринбург-Москва и Москва-Пхукет», — сообщили в Верх-Исетском суде. Также по решению суда авиакомпания «Аэрофлот» обязана доставить екатеринбуржцев в обратном направлении. Ранее жители Екатеринбурга купили билеты в Таиланд за 20 тысяч рублей, что ниже обычной цены за перелет в шесть раз. Пассажирам объяснили, что произошел «технический сбой» и с такими билетами на борт их не пустят. Прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» из-за массового аннулирования билетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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