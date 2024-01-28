«Аэрофлот» доставит Екатеринбуржцев в Таиланд по аннулированным билетам

29 января 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

В октябре «Аэрофлот» опубликовал билеты по ошибочно низкой цене и аннулировал их Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга купили дешевые авиабилеты на Пхукет (Таиланд) через авиакомпанию «Аэрофлот» в октябре 2023 года, но позже их аннулировали. Авиакомпания вернула деньги за дешевые билеты и предоставила скидку 30% на новые. Екатеринбургский суд вынес первое решение по делу об аннулированных билетах в пользу пострадавших пассажиров. «Возложить на публичное акционерное общество „Аэрофлот — Российские Авиалинии“ обязанность оказать услуги авиаперевозки на тождественных условиях по маршруту Екатеринбург-Москва и Москва-Пхукет», — сообщили в Верх-Исетском суде. Также по решению суда авиакомпания «Аэрофлот» обязана доставить екатеринбуржцев в обратном направлении. Ранее жители Екатеринбурга купили билеты в Таиланд за 20 тысяч рублей, что ниже обычной цены за перелет в шесть раз. Пассажирам объяснили, что произошел «технический сбой» и с такими билетами на борт их не пустят. Прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» из-за массового аннулирования билетов.

Жители Екатеринбурга купили дешевые авиабилеты на Пхукет (Таиланд) через авиакомпанию «Аэрофлот» в октябре 2023 года, но позже их аннулировали. Авиакомпания вернула деньги за дешевые билеты и предоставила скидку 30% на новые. Екатеринбургский суд вынес первое решение по делу об аннулированных билетах в пользу пострадавших пассажиров. «Возложить на публичное акционерное общество „Аэрофлот — Российские Авиалинии“ обязанность оказать услуги авиаперевозки на тождественных условиях по маршруту Екатеринбург-Москва и Москва-Пхукет», — сообщили в Верх-Исетском суде. Также по решению суда авиакомпания «Аэрофлот» обязана доставить екатеринбуржцев в обратном направлении. Ранее жители Екатеринбурга купили билеты в Таиланд за 20 тысяч рублей, что ниже обычной цены за перелет в шесть раз. Пассажирам объяснили, что произошел «технический сбой» и с такими билетами на борт их не пустят. Прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» из-за массового аннулирования билетов.