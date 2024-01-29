Садоводы Копейска взыскивают с мэрии деньги за незаконное обогащение

30 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Садоводы Копейска пытаются взыскать с мэрии более 650 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Садоводческое товарищество «Шахтер» из Копейска (Челябинская область) взыскивает с администрации города более 650 тысяч рублей за неосновательное обогащение. Информация об этом содержится в базе данных Сбис. «В период с 21 по 28 декабря 2023 года СНТ „Шахтер“ подало в Арбитражный суд Челябинской области суд четыре иска о взыскании с администрации Копейска 146190 рублей, 193800 рублей, 153600 и 162630 рублей. Два заявления суд принял к производству, два других оставлены без движения ввиду отсутствия доказательств о надлежащем уведомлении ответчика», — следует из базы. В 2023 году СНТ «Шахтер» так же с формулировкой неосновательного обогащения взыскал с мэрии Копейска 18 тысяч рублей за неуплату членских взносов за участок площадью шесть соток за период 2020—2022 годов. Вероятно, новые иски так же связаны с неуплатой администрацией города членских взносов за принадлежащие ей земельные участки. Юрист Максим Дегтярев, представляющий интересы «Шахтера», отказался комментировать URA.RU поданные исковые заявления. Агентство направило запрос в администрацию Копейска, ответ на который на момент выхода публикации не получен.

Садоводческое товарищество «Шахтер» из Копейска (Челябинская область) взыскивает с администрации города более 650 тысяч рублей за неосновательное обогащение. Информация об этом содержится в базе данных Сбис. «В период с 21 по 28 декабря 2023 года СНТ „Шахтер“ подало в Арбитражный суд Челябинской области суд четыре иска о взыскании с администрации Копейска 146190 рублей, 193800 рублей, 153600 и 162630 рублей. Два заявления суд принял к производству, два других оставлены без движения ввиду отсутствия доказательств о надлежащем уведомлении ответчика», — следует из базы. В 2023 году СНТ «Шахтер» так же с формулировкой неосновательного обогащения взыскал с мэрии Копейска 18 тысяч рублей за неуплату членских взносов за участок площадью шесть соток за период 2020—2022 годов. Вероятно, новые иски так же связаны с неуплатой администрацией города членских взносов за принадлежащие ей земельные участки. Юрист Максим Дегтярев, представляющий интересы «Шахтера», отказался комментировать URA.RU поданные исковые заявления. Агентство направило запрос в администрацию Копейска, ответ на который на момент выхода публикации не получен.