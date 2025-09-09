У челябинцев власти заберут квартиры, чтобы снести 55-летнюю двухэтажку. Фото

В мае гордума приняла решение о срочном расселении аварийной двухэтажки
В мае гордума приняла решение о срочном расселении аварийной двухэтажки

Мэрия изымает у челябинцев земельные участки и квартиры аварийного дома, который пойдет под снос. Речь идет о двухэтажном многоквартирном доме в Советском районе, расположенном недалеко от поселка «Малиновка», сообщается на сайте мэрии.

«Изъять для муниципальных нужд у собственников жилые помещения и земельный участок, находящийся в общей долевой собственности, площадью 1418 квадратных метров. Объект расположен в Челябинске на улице Пономарева, 27», — сообщается на сайте.

Площадь аварийного дома — 432 квадратных метра. Там девять квартир. В мае 2025 года гордума приняла решение о срочном расселении кирпичного двухэтажного аварийного дома, которому уже 55 лет. Жители стояли в очереди на компенсации или новые помещения уже три года. Но в 2025 году стало ясно, что конструкция дома может обрушиться, и здание нужно срочно расселять. 

Жильцов дома пришлось срочно расселить, так как конструкция могла обрушиться
Жильцов дома пришлось срочно расселить, так как конструкция могла обрушиться
Фото:

