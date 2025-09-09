Текслер ориентировал челябинских дорожников заканчивать ремонты летом

Текслер просит ремонтировать дороги до июля, а дальше заниматься их благоустройством
Текслер просит ремонтировать дороги до июля, а дальше заниматься их благоустройством Фото:

Заканчивать сезон дорожных работ необходимо до июля, а не в ноябре. Важно, чтобы уже в августе жители Челябинской области могли ездить по новым дорогам, заявил губернатор Алексей Текслер. 

«Я бы хотел, и жители этого хотят, чтобы мы с вами значительный объем работ завершали в период с июня по июль, чтобы уже в августе мы с вами ездили по новым дорогам. А они завершают дорожный сезон в октябре или в ноябре, ближе к снегу», — сообщил Текслер во время областного совещания в Магнитогорске с членами регионального правительства и главами муниципалитетов. Слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. 

На проведение дорожных работ в Челябинской области ежегодно предоставляются значительные субсидии из регионального бюджета. Работы на этот год уже завершены в Копейске и Локомотивном. «Прошу ускориться, при этом не снижая планку требований к качеству работ. Сентябрь — это, по сути, завершающий месяц завершения дорожных работ. Понятно, там по некоторым объектам есть и октябрьские объемы, но тем не менее», — добавил Текслер. 

В Челябинской области ранее начался ремонт дороги Первуха — Меседа — Тюлюк. В этом году планировалось отремонтировать участок в 9,6 из 33,8 километров запланированных. 

