Челябинцев без высшего образования чаще радует свой карьерный рост

Superjob: карьера устраивает челябинцев с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Больше всего своими достижениями довольны женщины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Челябинцы без высшего образования радуются карьерному росту больше тех, у кого есть диплом вуза, в среднем 6,2 балла против 5,6 соответственно. Карьера устраивает больше всего тех, у кого зарплата составляет более 100 тысяч рублей в месяц, сообщили аналитики superjob.

«Горожане со средним профессиональным образованием довольны развитием карьеры больше тех, у кого есть диплом вуза, в среднем 6,2 балла против 5,6 соответственно. Каждый четвертый респондент с дипломом ссуза оценил динамику своей карьеры за год на максимальный балл», — сообщают аналитики.

Согласно проведенному в Челябинске опросу, каждый четвертый житель мегаполиса, закончивший колледж, оценил рост своей карьеры за год на максимальный балл. Больше всего своими достижениями довольны женщины. На 6,6 баллов оценивают карьерный рост челябинцы до 24 лет. Горожане в возрасте старше 45 лет в среднем оценивают свою работу на 5,3 балла.