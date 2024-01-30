Челябинских водителей предупредили об опасности на трассе М-5 из-за лавин

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Метель. Салехард
Из-за сильного мокрого снега, ветра и метелей на трассе будет лавиноопасно Фото:

На участке трассы М-5 в Челябинской области с 31 января на 1 февраля ожидают опасные погодные условия. Водителей попросили воздержаться от поездок из-за лавин, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«С 21:00 31 января по 1 февраля настоятельно рекомендуем не выезжать на трассу М-5 „Урал“ в горнозаводской зоне. Ожидаются лавиноопасные погодные условия», — сообщили в южноуральском Росавтодоре.

На юге региона ожидают очень сильный и мокрый снег, дождь, гололедицу от наката и снежные заносы. Из-за метели и сильного ветра видимость составит менее 500 метров, отметили в Упрдоре. При невозможности отложить поездку водителям рекомендуют взять теплые вещи и запас технических жидкостей, а также проверить исправность автомобиля.

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На участке трассы М-5 в Челябинской области с 31 января на 1 февраля ожидают опасные погодные условия. Водителей попросили воздержаться от поездок из-за лавин, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «С 21:00 31 января по 1 февраля настоятельно рекомендуем не выезжать на трассу М-5 „Урал“ в горнозаводской зоне. Ожидаются лавиноопасные погодные условия», — сообщили в южноуральском Росавтодоре. На юге региона ожидают очень сильный и мокрый снег, дождь, гололедицу от наката и снежные заносы. Из-за метели и сильного ветра видимость составит менее 500 метров, отметили в Упрдоре. При невозможности отложить поездку водителям рекомендуют взять теплые вещи и запас технических жидкостей, а также проверить исправность автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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