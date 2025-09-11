Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр Челябинска Алексей Лошкин проинспектировали благоустроенную набережную в микрорайоне Чурилово, где оценили спуски к воде, спортивную площадку и прогулочные зоны. Обзор провела глава Тракторозаводского района Татьяна Букреева, сообщает корреспондент URA.RU.
«Очень красивый вид», — прокомментировал Текслер, осматривая преобразованную территорию. Букреева же отметила, что благоустройство реализовано в два этапа. По ее словам, второй этап включал устройство габионов и спусков к воде. Глава района подчеркнула, что набережная стала настолько популярной, что туда приезжают отдыхать даже жители других районов Челябинска.
Губернатор пообщался с местными жителями, которые отметили кардинальные изменения. Текслер подчеркнул, что такие проекты, как набережная Первого озера, украшают город и становятся центрами притяжения.
«Мы несколько лет назад здесь жили, а сейчас просто проездом приехали сюда. Я удивлен очень. Когда то здесь был пустырь, сейчас же — прогулочные зоны и детские площадки. Мне очень все понравилось», — отметил местный житель.
Губернатор также подтвердил планы создания аналогичных прогулочных зон у других городских водоемов, включая Шершневское водохранилище и озеро Смолино. Жители Чурилово дополнительно обратили внимание главы области на необходимость строительства новой школы, проект которой уже прорабатывается.
«В целом изменениями, которые происходят в Челябинске и в регионе, я удовлетворен. Сегодня пообщались с жителями, есть положительная обратная связь от людей. Но и есть, конечно, чем заниматься, будем эту работу продолжать», — заключил Текслер.
Ранее, в июле 2025 года, мэр Челябинска Алексей Лошкин уже посещал набережную в Чурилово, сравнив ее с морскими курортами. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подрядчиком ООО «Энергострой» за 65,5 млн рублей. Объект включал укрепление берега, установку ограждений, спусков к воде, освещения, детских и спортивных площадок с безопасным покрытием, а также озеленение.
