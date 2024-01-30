Levi Strauss из США отсудил деньги у челябинской бизнес-леди из-за контрафакта

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Бизнес-леди пострадала из-за контрафактной торговли американскими джинсами Фото:

Производитель одежды и обуви Levi Strauss & Co из Сан-Франциско (США) отсудил деньги у предпринимательницы Мавлуды Ходжиевой из Бродокалмака (Челябинская область). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд удовлетворил иск частично.

«Иск удовлетворить частично. Взыскать с индивидуального предпринимателя Мавлуды Ходжиевой в пользу истца Levi Strauss & Co., США, компенсацию в размере 40 тысяч рублей за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки», — отмечено в решении суда.

Признано нарушение прав на пять товарных знаков. Они относятся к бренду Levi’s, права по которому принадлежат к разным классам товаров. Среди них одежда, обувь и аксессуары. В материалах дела присутствуют вещественные доказательства в виде приобретенных у бизнес-леди джинсов. Претензии инициатора спора предполагали компенсацию в сумме 50 тысяч рублей, однако в ходе слушаний были снижены.

Получить комментарий ответчика не удалось, поскольку в публичном пространстве контакты отсутствуют. В офис компании Levi Strauss & Co отправлен запрос, однако ответ к моменту публикации материала не получен.

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Производитель одежды и обуви Levi Strauss & Co из Сан-Франциско (США) отсудил деньги у предпринимательницы Мавлуды Ходжиевой из Бродокалмака (Челябинская область). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд удовлетворил иск частично. «Иск удовлетворить частично. Взыскать с индивидуального предпринимателя Мавлуды Ходжиевой в пользу истца Levi Strauss & Co., США, компенсацию в размере 40 тысяч рублей за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки», — отмечено в решении суда. Признано нарушение прав на пять товарных знаков. Они относятся к бренду Levi’s, права по которому принадлежат к разным классам товаров. Среди них одежда, обувь и аксессуары. В материалах дела присутствуют вещественные доказательства в виде приобретенных у бизнес-леди джинсов. Претензии инициатора спора предполагали компенсацию в сумме 50 тысяч рублей, однако в ходе слушаний были снижены. Получить комментарий ответчика не удалось, поскольку в публичном пространстве контакты отсутствуют. В офис компании Levi Strauss & Co отправлен запрос, однако ответ к моменту публикации материала не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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