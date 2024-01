Levi Strauss из США отсудил деньги у челябинской бизнес-леди из-за контрафакта

Бизнес-леди пострадала из-за контрафактной торговли американскими джинсами Фото: Анна Майорова © URA.RU Производитель одежды и обуви Levi Strauss & Co из Сан-Франциско (США) отсудил деньги у предпринимательницы Мавлуды Ходжиевой из Бродокалмака (Челябинская область). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд удовлетворил иск частично. «Иск удовлетворить частично. Взыскать с индивидуального предпринимателя Мавлуды Ходжиевой в пользу истца Levi Strauss & Co., США, компенсацию в размере 40 тысяч рублей за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки», — отмечено в решении суда. Признано нарушение прав на пять товарных знаков. Они относятся к бренду Levi’s, права по которому принадлежат к разным классам товаров. Среди них одежда, обувь и аксессуары. В материалах дела присутствуют вещественные доказательства в виде приобретенных у бизнес-леди джинсов. Претензии инициатора спора предполагали компенсацию в сумме 50 тысяч рублей, однако в ходе слушаний были снижены. Получить комментарий ответчика не удалось, поскольку в публичном пространстве контакты отсутствуют. В офис компании Levi Strauss & Co отправлен запрос, однако ответ к моменту публикации материала не получен.

