Что такое DNSSEC, из-за которого произошел глобальный сбой в Рунете

Массовый сбой в Рунете произошел из-за проблем с протоколом DNSSEC

31 января 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

Из-за сбоев в Рунете пользователи не могли зайти в приложения банков и оплатить покупки Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Вечером 30 января жители России столкнулись с глобальным сбоем в работе Интернета. Пользователи массово жаловались на отсутствие доступа к сайтам и приложениям. Проблему удалось решить меньше чем за два часа. В Координационном центре доменов.ru и.рф сообщили, что проблема связана с инфраструктурой DNSSEC. URA.RU приводит информацию о том, что это такое и какой ущерб принес сбой. Сбои в работе Интернета Жители Свердловской, Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Пермского края, ХМАО и ЯНАО массово жаловались на сбои в работе Интернета примерно в 19:30 по московскому времени. Для абонентов многих мобильных операторов был закрыт доступ к приложениям «Альфа-банка», «Сбербанка», «Тинькофф банка» и других. Сотрудник одного из банков сообщил корреспонденту URA.RU, что рабочие версии сайтов также были недоступны. Из-за чего начались проблемы с сетью Сбой Интернета по всей России был связан с технической проблемой, затронувшей глобальную инфраструктуру DNSSEC. Об этом сообщил Координационный центр национальных доменов России. DNSSEC — это протокол, необходимый для повышения безопасности системы доменных имен (DNS). Для посещения любого сайта, входа в приложение или отправки сообщения необходимо преобразовать доменные имена (.рф,.ru,.com…) в IP-адреса, состоящие из цифр. Их используют маршрутизаторы и иные устройства для передачи трафика. При запросах друг другу DNS-серверы не имеют возможности проверить подлинность ответа — они могут лишь проверить IP-адрес устройства, по которому был отправлен запрос. Однако их довольно легко подменить — этим пользуются мошенники, которые перенаправляют пользователей не на тот сайт, на который они хотел зайти. Обеспечить проверку подлинности IP-адреса при помощи цифровых подписей помогает протокол DNSSEC. Ущерб от сбоя в работе Интернета Многие россияне из-за сбоя не могли зайти в приложения банков и оплатить товары на «умных кассах», а также купить что-то или забрать заказ с маркетплейсов. Ущерб от сбоя в работе доменной зоны.ru мог составить 200 миллионов рублей, сообщил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского университета радиоэлектроники Руслан Пермяков. Это получилось из-за того, что пользователи не могли воспользоваться интернет-сервисами, а значит невозможно было совершить покупку в магазине, оформить подписку и перечислить деньги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вечером 30 января жители России столкнулись с глобальным сбоем в работе Интернета. Пользователи массово жаловались на отсутствие доступа к сайтам и приложениям. Проблему удалось решить меньше чем за два часа. В Координационном центре доменов.ru и.рф сообщили, что проблема связана с инфраструктурой DNSSEC. URA.RU приводит информацию о том, что это такое и какой ущерб принес сбой. Жители Свердловской, Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Пермского края, ХМАО и ЯНАО массово жаловались на сбои в работе Интернета примерно в 19:30 по московскому времени. Для абонентов многих мобильных операторов был закрыт доступ к приложениям «Альфа-банка», «Сбербанка», «Тинькофф банка» и других. Сотрудник одного из банков сообщил корреспонденту URA.RU, что рабочие версии сайтов также были недоступны. Сбой Интернета по всей России был связан с технической проблемой, затронувшей глобальную инфраструктуру DNSSEC. Об этом сообщил Координационный центр национальных доменов России. DNSSEC — это протокол, необходимый для повышения безопасности системы доменных имен (DNS). Для посещения любого сайта, входа в приложение или отправки сообщения необходимо преобразовать доменные имена (.рф,.ru,.com…) в IP-адреса, состоящие из цифр. Их используют маршрутизаторы и иные устройства для передачи трафика. При запросах друг другу DNS-серверы не имеют возможности проверить подлинность ответа — они могут лишь проверить IP-адрес устройства, по которому был отправлен запрос. Однако их довольно легко подменить — этим пользуются мошенники, которые перенаправляют пользователей не на тот сайт, на который они хотел зайти. Обеспечить проверку подлинности IP-адреса при помощи цифровых подписей помогает протокол DNSSEC. Многие россияне из-за сбоя не могли зайти в приложения банков и оплатить товары на «умных кассах», а также купить что-то или забрать заказ с маркетплейсов. Ущерб от сбоя в работе доменной зоны.ru мог составить 200 миллионов рублей, сообщил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского университета радиоэлектроники Руслан Пермяков. Это получилось из-за того, что пользователи не могли воспользоваться интернет-сервисами, а значит невозможно было совершить покупку в магазине, оформить подписку и перечислить деньги.