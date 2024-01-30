Ozon сообщил о восстановлении работы своих сервисов

Ozon восстановил работу в своих пунктах выдачи заказов после остановки в связи с перебоями в работе доменной зоне.RU. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Снова можно делать заказы и получать их в пунктах выдачи (Ozon — прим. URA.RU) и курьером, оформлять поставки, работать с личным кабинетом, выдавать заказы и принимать их», — рассказали представители компании. Также, по их словам, стали доступны сервисы для продавцов и разделы приложения для партнеров Ozon.
В течение нескольких часов 30 ноября в разных регионах России наблюдались перебои в работе Интернета. Люди не могли воспользоваться приложениями банков и популярных сервисов. Читатели URA.RU жаловались на проблемы в пунктах выдачи Ozon.
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