Ozon сообщил о восстановлении работы своих сервисов

31 января 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

Заказы в пунктах выдачи Ozon уже можно получать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ozon восстановил работу в своих пунктах выдачи заказов после остановки в связи с перебоями в работе доменной зоне.RU. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Снова можно делать заказы и получать их в пунктах выдачи (Ozon — прим. URA.RU) и курьером, оформлять поставки, работать с личным кабинетом, выдавать заказы и принимать их», — рассказали представители компании. Также, по их словам, стали доступны сервисы для продавцов и разделы приложения для партнеров Ozon. В течение нескольких часов 30 ноября в разных регионах России наблюдались перебои в работе Интернета. Люди не могли воспользоваться приложениями банков и популярных сервисов. Читатели URA.RU жаловались на проблемы в пунктах выдачи Ozon.

Ozon восстановил работу в своих пунктах выдачи заказов после остановки в связи с перебоями в работе доменной зоне.RU. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Снова можно делать заказы и получать их в пунктах выдачи (Ozon — прим. URA.RU) и курьером, оформлять поставки, работать с личным кабинетом, выдавать заказы и принимать их», — рассказали представители компании. Также, по их словам, стали доступны сервисы для продавцов и разделы приложения для партнеров Ozon. В течение нескольких часов 30 ноября в разных регионах России наблюдались перебои в работе Интернета. Люди не могли воспользоваться приложениями банков и популярных сервисов. Читатели URA.RU жаловались на проблемы в пунктах выдачи Ozon.