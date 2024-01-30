30 января 2024

Ozon сообщил о восстановлении работы своих сервисов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Дорога по улице Бурова-Петрова. Сетевые магазины. Курган, ozon, озон, пункт выдачи заказов
Заказы в пунктах выдачи Ozon уже можно получать Фото:

Ozon восстановил работу в своих пунктах выдачи заказов после остановки в связи с перебоями в работе доменной зоне.RU. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Снова можно делать заказы и получать их в пунктах выдачи (Ozon — прим. URA.RU) и курьером, оформлять поставки, работать с личным кабинетом, выдавать заказы и принимать их», — рассказали представители компании. Также, по их словам, стали доступны сервисы для продавцов и разделы приложения для партнеров Ozon.

В течение нескольких часов 30 ноября в разных регионах России наблюдались перебои в работе Интернета. Люди не могли воспользоваться приложениями банков и популярных сервисов. Читатели URA.RU жаловались на проблемы в пунктах выдачи Ozon.

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Ozon восстановил работу в своих пунктах выдачи заказов после остановки в связи с перебоями в работе доменной зоне.RU. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Снова можно делать заказы и получать их в пунктах выдачи (Ozon — прим. URA.RU) и курьером, оформлять поставки, работать с личным кабинетом, выдавать заказы и принимать их», — рассказали представители компании. Также, по их словам, стали доступны сервисы для продавцов и разделы приложения для партнеров Ozon. В течение нескольких часов 30 ноября в разных регионах России наблюдались перебои в работе Интернета. Люди не могли воспользоваться приложениями банков и популярных сервисов. Читатели URA.RU жаловались на проблемы в пунктах выдачи Ozon.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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