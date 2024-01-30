Россияне не могут воспользоваться банками и оплатить товары из-за глобального сбоя

В России недоступны приложения банков и «Госуслуги»

30 января 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Проблемы с Интернетом в России возникли из-за проблем с DNSSEC Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пользователи по всей России не могут зайти в приложение банков и оплатить товары на «умных кассах» в супермаркетах. Проблемы возникли из-за глобального сбоя в Интернете, связанного с инфраструктурой DNSSEC. «Пользователи многих российских городов сообщали о проблемах в работе „Яндекса“, „Мегафона“, МТС, „Ростелекома“, „Авито“, Wildberries и сложностях с оплатой банковскими приложениями и доступом к порталу Госуслуг», — сообщает издание «Ведомости». Также читатели URA.RU жалуются на проблемы на пунктах выдачи Ozon. Сотрудники продуктовых магазинов сообщают, что в компаниях не работают внутренние системы учета продукции, из-за чего они не могут «закрыть кассу». По информации telegram-канала Readovka, новые кассы от «Сбера» выдают ошибку в супермаркетах. Из-за этого в магазинах скапливаются огромные очереди. DNSSEC — это расширенная компьютерная распределенная система для получения информации о доменах, призванная минимизировать атаки, связанные с подменой IP-адреса. В Минцифры пообещали восстановить доступ к сайтам в зоне доменов.RU в ближайшее время.

Пользователи по всей России не могут зайти в приложение банков и оплатить товары на «умных кассах» в супермаркетах. Проблемы возникли из-за глобального сбоя в Интернете, связанного с инфраструктурой DNSSEC. «Пользователи многих российских городов сообщали о проблемах в работе „Яндекса“, „Мегафона“, МТС, „Ростелекома“, „Авито“, Wildberries и сложностях с оплатой банковскими приложениями и доступом к порталу Госуслуг», — сообщает издание «Ведомости». Также читатели URA.RU жалуются на проблемы на пунктах выдачи Ozon. Сотрудники продуктовых магазинов сообщают, что в компаниях не работают внутренние системы учета продукции, из-за чего они не могут «закрыть кассу». По информации telegram-канала Readovka, новые кассы от «Сбера» выдают ошибку в супермаркетах. Из-за этого в магазинах скапливаются огромные очереди. DNSSEC — это расширенная компьютерная распределенная система для получения информации о доменах, призванная минимизировать атаки, связанные с подменой IP-адреса. В Минцифры пообещали восстановить доступ к сайтам в зоне доменов.RU в ближайшее время.