Половина челябинцев не видит перспектив на работе

HeadHunter: 47% челябинцев потеряли веру в карьерные перспективы

31 января 2024 в 09:18 Размер текста - 17 +

Каждый пятый челябинец, недовольный работой, хотел бы стать программистом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Почти половина жителей Челябинской области (47%) не видит карьерных перспектив на работе. Как заявили в пресс-службе сервиса HeadHunter, только четверть опрошенных считает наступивший год в плане карьеры перспективным. «Негативно оценивают свои карьерные перспективы 47% респондентов. Напротив, 26% челябинцев считают, что в плане карьеры 2024 год будет для них позитивным. Еще 28% прогнозируют стабильное положение на рынке труда, и это сопоставимо с показателями в целом по России», — проанализировали в HeadHunter. Выделились категории сотрудников, давших наилучшие прогнозы в отношении своей карьеры. К таким относятся кадровики (40% ответов), управленцы высшего и среднего звена (37%), производственники (треть опрошенных). Стабильность ожидают продавцы розницы и снабженцы (по 38% ответов), логисты (37%). Негативные настроения преобладают среди работников искусства (66%), обеспечения безопасности (57%), медицины и фармацевтики (54%). О намерении сменить сферу деятельности объявили 53% челябинцев. На это указали 70% снабженцев, по 66% работников розничной торговли и безопасники (по 66%). Работники успели определиться, куда пойдут работать. Пятая часть желающих сменить работу, перспективной посчитала специальности программистов (за год таких людей стало меньше — в 2023 году подобный ответ дала четверть респондентов), а каждый десятый хотел бы достичь уровня высшего или среднего менеджмента, 9% намерены перейти в разряд производственного персонала. Главным разочарованием 2023 года больше половины челябинцев в январе назвали неудачную работу. Многие из них готовы искать подработку, а четверть жителей в поисках нового работодателя уже находится. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Почти половина жителей Челябинской области (47%) не видит карьерных перспектив на работе. Как заявили в пресс-службе сервиса HeadHunter, только четверть опрошенных считает наступивший год в плане карьеры перспективным. «Негативно оценивают свои карьерные перспективы 47% респондентов. Напротив, 26% челябинцев считают, что в плане карьеры 2024 год будет для них позитивным. Еще 28% прогнозируют стабильное положение на рынке труда, и это сопоставимо с показателями в целом по России», — проанализировали в HeadHunter. Выделились категории сотрудников, давших наилучшие прогнозы в отношении своей карьеры. К таким относятся кадровики (40% ответов), управленцы высшего и среднего звена (37%), производственники (треть опрошенных). Стабильность ожидают продавцы розницы и снабженцы (по 38% ответов), логисты (37%). Негативные настроения преобладают среди работников искусства (66%), обеспечения безопасности (57%), медицины и фармацевтики (54%). О намерении сменить сферу деятельности объявили 53% челябинцев. На это указали 70% снабженцев, по 66% работников розничной торговли и безопасники (по 66%). Работники успели определиться, куда пойдут работать. Пятая часть желающих сменить работу, перспективной посчитала специальности программистов (за год таких людей стало меньше — в 2023 году подобный ответ дала четверть респондентов), а каждый десятый хотел бы достичь уровня высшего или среднего менеджмента, 9% намерены перейти в разряд производственного персонала. Главным разочарованием 2023 года больше половины челябинцев в январе назвали неудачную работу. Многие из них готовы искать подработку, а четверть жителей в поисках нового работодателя уже находится.