30 января 2024

В ХМАО в соцсетях затравили девушку после резонансного убийства

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи соцсети «затравили» девушку после резонансного убийства Фото:

В ХМАО пользователи соцсети «Вконтакте» устроили травлю 17-летней девушке, якобы из-за которой 20-летний парень был зарезан подростком в Нижневартовске. Ей пришлось ограничить доступ к комментариям на своей странице.

«На твоей совести смерть русского парня… Пусть всех вас накажет жизнь», — писали пользователи на ее личной странице.

Это наиболее корректные из комментариев. Остальные высказывания содержат куда более грубые оскорбления, в том числе по национальному признаку. Девушке пришлось ограничить доступ к комментариям, также она уже несколько дней не была онлайн. В СУ СК по ХМАО отказались дать агентству официальный комментарий из-за того, что девушка является несовершеннолетней.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО у убитого подростком парня незадолго до гибели вымогали деньги. Нападавшие обвиняли его в интимной связи с девушкой.

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В ХМАО пользователи соцсети «Вконтакте» устроили травлю 17-летней девушке, якобы из-за которой 20-летний парень был зарезан подростком в Нижневартовске. Ей пришлось ограничить доступ к комментариям на своей странице. «На твоей совести смерть русского парня… Пусть всех вас накажет жизнь», — писали пользователи на ее личной странице. Это наиболее корректные из комментариев. Остальные высказывания содержат куда более грубые оскорбления, в том числе по национальному признаку. Девушке пришлось ограничить доступ к комментариям, также она уже несколько дней не была онлайн. В СУ СК по ХМАО отказались дать агентству официальный комментарий из-за того, что девушка является несовершеннолетней. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО у убитого подростком парня незадолго до гибели вымогали деньги. Нападавшие обвиняли его в интимной связи с девушкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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