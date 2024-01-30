В ХМАО в соцсетях затравили девушку после резонансного убийства

В ХМАО пользователи соцсети «Вконтакте» устроили травлю 17-летней девушке, якобы из-за которой 20-летний парень был зарезан подростком в Нижневартовске. Ей пришлось ограничить доступ к комментариям на своей странице.
«На твоей совести смерть русского парня… Пусть всех вас накажет жизнь», — писали пользователи на ее личной странице.
Это наиболее корректные из комментариев. Остальные высказывания содержат куда более грубые оскорбления, в том числе по национальному признаку. Девушке пришлось ограничить доступ к комментариям, также она уже несколько дней не была онлайн. В СУ СК по ХМАО отказались дать агентству официальный комментарий из-за того, что девушка является несовершеннолетней.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО у убитого подростком парня незадолго до гибели вымогали деньги. Нападавшие обвиняли его в интимной связи с девушкой.
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