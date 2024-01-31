31 января 2024

Четверо грабителей напали на пермяка, чтобы украсть миллион рублей. Видео

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Преступники подсели к пермяку в автомобиль и пытались отобрать деньги Фото:

Четверых жителей Пермского края будут судить за нападение на мужчину и попытку украсть у него миллион рублей. Грабители выслеживали свою жертву, но на помощь мужчине пришли прохожие. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«В апреле 2023 года спланировали и напали на мужчину на парковке у ТРЦ „Семья“. Двое нападавших караулили пермяка возле банкомата, где он снимал наличные, двое подсели к нему в машине. В салоне автомобиля нападавшие несколько раз ранили мужчину ножом и потребовали отдать им более миллиона наличных. Пострадавший нажал на педаль газа и поехал, нажимая на клаксон авто. Это привлекло внимание прохожих, которые попытались задержать нападавших, но последним удалось скрыться», — сообщили в полиции.

Правоохранители тщательно восстановили всю хронологию событий и изучили улики. Благодаря слаженной работе нескольких подразделений краевого главка были установлены личности четверых подозреваемых в нападении. Ими оказались жители поселков Сылва и Новые Ляды, которым от 20 до 30 лет. На время следствия они были помещены в СИЗО. Сейчас расследование завершено, уголовное дело передано в Свердловский районный суд.

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Четверых жителей Пермского края будут судить за нападение на мужчину и попытку украсть у него миллион рублей. Грабители выслеживали свою жертву, но на помощь мужчине пришли прохожие. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В апреле 2023 года спланировали и напали на мужчину на парковке у ТРЦ „Семья“. Двое нападавших караулили пермяка возле банкомата, где он снимал наличные, двое подсели к нему в машине. В салоне автомобиля нападавшие несколько раз ранили мужчину ножом и потребовали отдать им более миллиона наличных. Пострадавший нажал на педаль газа и поехал, нажимая на клаксон авто. Это привлекло внимание прохожих, которые попытались задержать нападавших, но последним удалось скрыться», — сообщили в полиции. Правоохранители тщательно восстановили всю хронологию событий и изучили улики. Благодаря слаженной работе нескольких подразделений краевого главка были установлены личности четверых подозреваемых в нападении. Ими оказались жители поселков Сылва и Новые Ляды, которым от 20 до 30 лет. На время следствия они были помещены в СИЗО. Сейчас расследование завершено, уголовное дело передано в Свердловский районный суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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