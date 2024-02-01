Свердловской школе дали федеральных денег благодаря спикеру заксо

01 февраля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

В Талице отремонтируют школу №55, а учеников временно переведут в другое здание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Талице (Свердловская область) реконструируют школу №55. Деньги на ремонт выделили из федерального и областного бюджета после того, как ситуацию взяла на контроль председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. Информация об этом появилась в telegram-канале спикера заксо. «Капитальный ремонт планируется начать в середине февраля. Фактически, рабочие проведут масштабную реконструкцию здания: им предстоит выполнить ремонт фундамента, фасада, кровли, заменить инженерные коммуникации (системы отопления, вентиляции, канализации, горячего и холодного водоснабжения)», — написала Бабушкина. Деньги на ремонт выделили из федерального и областного бюджетов. Причем из сотни школ только 18 попали в число получателей денег, и талицкая в их числе. На время, пока здание будут ремонтировать — до ноября 2024 года — школьников переведут в Талицкий лесотехнический колледж имени Кузнецова по соседству. Школа №55 нуждалась в ремонте Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной

В Талице (Свердловская область) реконструируют школу №55. Деньги на ремонт выделили из федерального и областного бюджета после того, как ситуацию взяла на контроль председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. Информация об этом появилась в telegram-канале спикера заксо. «Капитальный ремонт планируется начать в середине февраля. Фактически, рабочие проведут масштабную реконструкцию здания: им предстоит выполнить ремонт фундамента, фасада, кровли, заменить инженерные коммуникации (системы отопления, вентиляции, канализации, горячего и холодного водоснабжения)», — написала Бабушкина. Деньги на ремонт выделили из федерального и областного бюджетов. Причем из сотни школ только 18 попали в число получателей денег, и талицкая в их числе. На время, пока здание будут ремонтировать — до ноября 2024 года — школьников переведут в Талицкий лесотехнический колледж имени Кузнецова по соседству.