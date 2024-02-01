Свердловской школе дали федеральных денег благодаря спикеру заксо

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Праздничная линейка в Гимназии №40. Екатеринбург, первоклашки, первоклассник, первый класс, букет, цветы
В Талице отремонтируют школу №55, а учеников временно переведут в другое здание Фото:

В Талице (Свердловская область) реконструируют школу №55. Деньги на ремонт выделили из федерального и областного бюджета после того, как ситуацию взяла на контроль председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. Информация об этом появилась в telegram-канале спикера заксо.

«Капитальный ремонт планируется начать в середине февраля. Фактически, рабочие проведут масштабную реконструкцию здания: им предстоит выполнить ремонт фундамента, фасада, кровли, заменить инженерные коммуникации (системы отопления, вентиляции, канализации, горячего и холодного водоснабжения)», — написала Бабушкина.

Деньги на ремонт выделили из федерального и областного бюджетов. Причем из сотни школ только 18 попали в число получателей денег, и талицкая в их числе. На время, пока здание будут ремонтировать — до ноября 2024 года — школьников переведут в Талицкий лесотехнический колледж имени Кузнецова по соседству.

Школа №55 нуждалась в ремонте
Школа №55 нуждалась в ремонте
Фото:

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В Талице (Свердловская область) реконструируют школу №55. Деньги на ремонт выделили из федерального и областного бюджета после того, как ситуацию взяла на контроль председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. Информация об этом появилась в telegram-канале спикера заксо. «Капитальный ремонт планируется начать в середине февраля. Фактически, рабочие проведут масштабную реконструкцию здания: им предстоит выполнить ремонт фундамента, фасада, кровли, заменить инженерные коммуникации (системы отопления, вентиляции, канализации, горячего и холодного водоснабжения)», — написала Бабушкина. Деньги на ремонт выделили из федерального и областного бюджетов. Причем из сотни школ только 18 попали в число получателей денег, и талицкая в их числе. На время, пока здание будут ремонтировать — до ноября 2024 года — школьников переведут в Талицкий лесотехнический колледж имени Кузнецова по соседству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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