Эксперты раскрыли, вырастут ли цены на квартиры в Челябинске в 2024 году

В Челябинске квартиры могут подорожать к лету 2024 года

01 февраля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Квартиры в Челябинске могут подорожать уже этой весной Фото: Александр Елизаров © URA.RU В начале 2024 года в Челябинске слишком высокий рост цен на вторичную недвижимость закончится, но только до весны. В случае высокого спроса на жилье, в мегаполисе с наступлением тепла может вырасти и стоимость вторичных квартир, сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Вторичный рынок жилья в начале 2024 года находится в стагнации, завышенные цены пошли вниз. Но мы ощутили это лишь по той причине, что последние годы был существенный рост. Я думаю, такая ситуация будет практически весь 2024 год. Возможно, к весне продажи вырастут, соответственно могут вырасти и цены», — сообщила риелтор. Такой же прогноз, но уже о рынке первичного жилья, дает и челябинский риелтор Станислав Гоголев. Эксперт считает, квартиры в новостройках к лету 2024 года подорожают благодаря спросу, спровоцированному вероятным продлением льготных ипотечных программ. В свою очередь, цены на вторичку начнут догонять цены на новостройки. При этом ранее в Контрольно-счетной палате (КСП) региона спрогнозировали, что в Челябинске в 2024 году снижения стоимости жилья ожидать не стоит, скорее всего цены не будут расти слишком сильно. Как уточнили в ведомстве, в 2024 году горожане будут покупать меньше квартир из-за ужесточения денежно-кредитной политики, а также в связи с завершением ажиотажного спроса на рынке жилья. Эксперты сходятся во мнении в том, что в 2024 году в городе рост цен может продолжится, хотя и не будет таким же резким, как в прошлом году. Челябинск в 2023 году лидировал среди других городов России по росту цен как на новостройки, так и на квартиры на вторичном рынке жилья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В начале 2024 года в Челябинске слишком высокий рост цен на вторичную недвижимость закончится, но только до весны. В случае высокого спроса на жилье, в мегаполисе с наступлением тепла может вырасти и стоимость вторичных квартир, сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Вторичный рынок жилья в начале 2024 года находится в стагнации, завышенные цены пошли вниз. Но мы ощутили это лишь по той причине, что последние годы был существенный рост. Я думаю, такая ситуация будет практически весь 2024 год. Возможно, к весне продажи вырастут, соответственно могут вырасти и цены», — сообщила риелтор. Такой же прогноз, но уже о рынке первичного жилья, дает и челябинский риелтор Станислав Гоголев. Эксперт считает, квартиры в новостройках к лету 2024 года подорожают благодаря спросу, спровоцированному вероятным продлением льготных ипотечных программ. В свою очередь, цены на вторичку начнут догонять цены на новостройки. При этом ранее в Контрольно-счетной палате (КСП) региона спрогнозировали, что в Челябинске в 2024 году снижения стоимости жилья ожидать не стоит, скорее всего цены не будут расти слишком сильно. Как уточнили в ведомстве, в 2024 году горожане будут покупать меньше квартир из-за ужесточения денежно-кредитной политики, а также в связи с завершением ажиотажного спроса на рынке жилья. Эксперты сходятся во мнении в том, что в 2024 году в городе рост цен может продолжится, хотя и не будет таким же резким, как в прошлом году. Челябинск в 2023 году лидировал среди других городов России по росту цен как на новостройки, так и на квартиры на вторичном рынке жилья.