На СВО погиб сотрудник «Лукойл-Перми»

В Осе простятся с погибшим на СВО сотрудником «Лукойл-Перми» Ильей Тютиным

Простятся с Ильей Тютиным в Осе 2 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На спецоперации погиб житель Осы Пермского края Илья Тютин. Как сообщили в администрации Осинского округа, до ухода на спецоперацию он всю жизнь проработал в компании «Лукойл-Пермь».

«При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб еще один наш земляк — Тютин Илья Николаевич. Илья Николаевич родился в Осе, закончил Осинский зооветеринарный техникум по специальности „ветеринария“, но так получилось, что всю жизнь проработал в „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“. За добросовестный труд он дважды был награжден Благодарственными письмами компании», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Похоронят бойца на родине. Церемония прощания пройдет 2 февраля в Осе.