На СВО погиб сотрудник «Лукойл-Перми»

В Осе простятся с погибшим на СВО сотрудником «Лукойл-Перми» Ильей Тютиным
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, поминки, гвоздики, похороны
Простятся с Ильей Тютиным в Осе 2 февраля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На спецоперации погиб житель Осы Пермского края Илья Тютин. Как сообщили в администрации Осинского округа, до ухода на спецоперацию он всю жизнь проработал в компании «Лукойл-Пермь».

«При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб еще один наш земляк — Тютин Илья Николаевич. Илья Николаевич родился в Осе, закончил Осинский зооветеринарный техникум по специальности „ветеринария“, но так получилось, что всю жизнь проработал в „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“. За добросовестный труд он дважды был награжден Благодарственными письмами компании», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Похоронят бойца на родине. Церемония прощания пройдет 2 февраля в Осе.

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На спецоперации погиб житель Осы Пермского края Илья Тютин. Как сообщили в администрации Осинского округа, до ухода на спецоперацию он всю жизнь проработал в компании «Лукойл-Пермь». «При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб еще один наш земляк — Тютин Илья Николаевич. Илья Николаевич родился в Осе, закончил Осинский зооветеринарный техникум по специальности „ветеринария“, но так получилось, что всю жизнь проработал в „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“. За добросовестный труд он дважды был награжден Благодарственными письмами компании», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Похоронят бойца на родине. Церемония прощания пройдет 2 февраля в Осе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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