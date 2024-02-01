В Челябинске цены на дачные домики и коттеджи за январь выросли почти на 26%

В Челябинске с 28 декабря 2023 года по 25 января 2024 года цены на дачные домики и коттеджи выросли на 25,42% в среднем до 7 млн рублей за объект. Это следует из динамики цен на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 28 декабря 2023 года по 25 января 2024 года стоимость дач и домов в коттеджных поселках выросла на 25,42%. На данный момент цена домов составляет 6 млн 944 тысячи рублей», — сообщается на сайте.
По итогам января 2024 года, в Челябинской области было выставлено на продажу около 8 тысяч 600 загородных объектов. Среди них больше продавалось больше всего домов — почти 6,5 тысяч объектов, также на продажу было выставлено более 1,3 тысяч дач, 614 — коттеджей.
В целом с января 2023 года количество выставленных на продажу домов выросло на 47%, в то время как спрос на загородные объекты в регионе снизился на 35%. Снижение интереса может быть связано, в том числе, с повышением ставок по ипотеке.
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