В Челябинске цены на дачные домики и коттеджи за январь выросли почти на 26%

В Челябинске за месяц цены на дачи и коттеджи в среднем выросли до 7 млн рублей

02 февраля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость домов в Челябинске составляет 6 млн 944 тысячи рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске с 28 декабря 2023 года по 25 января 2024 года цены на дачные домики и коттеджи выросли на 25,42% в среднем до 7 млн рублей за объект. Это следует из динамики цен на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 28 декабря 2023 года по 25 января 2024 года стоимость дач и домов в коттеджных поселках выросла на 25,42%. На данный момент цена домов составляет 6 млн 944 тысячи рублей», — сообщается на сайте. По итогам января 2024 года, в Челябинской области было выставлено на продажу около 8 тысяч 600 загородных объектов. Среди них больше продавалось больше всего домов — почти 6,5 тысяч объектов, также на продажу было выставлено более 1,3 тысяч дач, 614 — коттеджей. В целом с января 2023 года количество выставленных на продажу домов выросло на 47%, в то время как спрос на загородные объекты в регионе снизился на 35%. Снижение интереса может быть связано, в том числе, с повышением ставок по ипотеке.

В Челябинске с 28 декабря 2023 года по 25 января 2024 года цены на дачные домики и коттеджи выросли на 25,42% в среднем до 7 млн рублей за объект. Это следует из динамики цен на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 28 декабря 2023 года по 25 января 2024 года стоимость дач и домов в коттеджных поселках выросла на 25,42%. На данный момент цена домов составляет 6 млн 944 тысячи рублей», — сообщается на сайте. По итогам января 2024 года, в Челябинской области было выставлено на продажу около 8 тысяч 600 загородных объектов. Среди них больше продавалось больше всего домов — почти 6,5 тысяч объектов, также на продажу было выставлено более 1,3 тысяч дач, 614 — коттеджей. В целом с января 2023 года количество выставленных на продажу домов выросло на 47%, в то время как спрос на загородные объекты в регионе снизился на 35%. Снижение интереса может быть связано, в том числе, с повышением ставок по ипотеке.