Писатель Алексей Иванов выпускает новую книгу. Фото

Новая книга «Речфлот» Алексея Иванова выйдет 1 марта

02 февраля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Иванов анонсировал выпуск «Речфлота» в феврале прошлого года Фото: Илья Московец © URA.RU Алексей Иванов, который учился в Свердловске (ныне Екатеринбург), готов удивлять читателей новым произведением — уже 1 марта выйдет книга «Речфлот». В ней поклонники творчества уральского писателя найдут больше сотни графических иллюстраций различных типов судов, описание развития отечественного речного флота, исследованием которого Иванов занимается больше 10 лет. Об этом рассказала продюсер писателя Юлия Зайцева. «Мы решились на эксперимент. И выпускаем книгу сразу в двух форматах под разными обложками. Первый — в черно-белом оформлении и твердом переплете продолжает дизайн документальной серии книг Алексея Иванова. Второй вариант, с цветной обложкой, мы издаем в мягком переплете», — объяснила Зайцева в своем telegram-канале. Чтобы написать книгу, Иванов проехал по рекам сухим путем, собрал больше сотни специальных книг и учебников по теме, обратился к личным историям пароходчиков и все это систематизировал. «Нас ждет большая нон-фикшн эпопея, системная, фактически выверенная и увлекательная, в которой Иванов доступным для всех языком, временами технологичным, временами ярким и образным сумел развернуто, экономически и технически точно и вдохновенно рассказать об одной из самых важнейших и одной из самых романтичных отраслей экономики. Книга „Речфлот“ — это чтение для профессионалов, интеллектуалов и романтиков», — отмечает продюсер. Новую книгу про судоходство писатель анонсировал в феврале 2023 года. Тогда он заявлял, что «Речфлот» еще не закончен, но он планирует завершить работу над произведением летом. Книга будет доступна в двух обложках Фото: telegram-канал Юлии Зайцевой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Алексей Иванов, который учился в Свердловске (ныне Екатеринбург), готов удивлять читателей новым произведением — уже 1 марта выйдет книга «Речфлот». В ней поклонники творчества уральского писателя найдут больше сотни графических иллюстраций различных типов судов, описание развития отечественного речного флота, исследованием которого Иванов занимается больше 10 лет. Об этом рассказала продюсер писателя Юлия Зайцева. «Мы решились на эксперимент. И выпускаем книгу сразу в двух форматах под разными обложками. Первый — в черно-белом оформлении и твердом переплете продолжает дизайн документальной серии книг Алексея Иванова. Второй вариант, с цветной обложкой, мы издаем в мягком переплете», — объяснила Зайцева в своем telegram-канале. Чтобы написать книгу, Иванов проехал по рекам сухим путем, собрал больше сотни специальных книг и учебников по теме, обратился к личным историям пароходчиков и все это систематизировал. «Нас ждет большая нон-фикшн эпопея, системная, фактически выверенная и увлекательная, в которой Иванов доступным для всех языком, временами технологичным, временами ярким и образным сумел развернуто, экономически и технически точно и вдохновенно рассказать об одной из самых важнейших и одной из самых романтичных отраслей экономики. Книга „Речфлот“ — это чтение для профессионалов, интеллектуалов и романтиков», — отмечает продюсер. Новую книгу про судоходство писатель анонсировал в феврале 2023 года. Тогда он заявлял, что «Речфлот» еще не закончен, но он планирует завершить работу над произведением летом.